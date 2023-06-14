Zengezur Koridoru ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda zaferle çıkan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi.
İki ülkede önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret dönüşü uçakta, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni
Ersin Çelik
ve TVNET'ten
Merve Başkurt
'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.
Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili İran'ın takındığı tavrı eleştiren Erdoğan
"Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de 'Pekin-Londra hattı' da açılmış olur."
dedi.
Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde “Türk’ün Yolu” adıyla açıkladığı projede Azerbaycan'ı pas geçmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan "Bunu söylersem herhalde buradan bana biraz oy gelir diye düşünmüştür. Ne geldiği ortada" ifadelerini kullandı.
"Paşinyan’ın davetimize icabet etmesi önemli bir adımdı"
"Paşinyan’ın davetimize icabet etmesi önemli bir adımdı"
SORU:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Göreve Başlama Töreni’nize davet ettiniz ve katıldı. Akşam da bir görüşmeniz oldu. Az önce de Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesine vurgu yaptınız. Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve bu barış anlaşmasıyla ilgili biraz daha detay verir misiniz? Çünkü bu barış anlaşması Türkiye’nin de bir nevi garantörlüğü altında yürüyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Bir de Paşinyan’ı sürekli Ermenistan’da “Türk dostu Paşinyan” ifadeleriyle eleştiriyorlar. Bir de Zengezur Koridoru’nda hangi aşamadayız? Biz burayı hem demir yolu hem kara yolu olarak ne zaman açacağız?
- - Tabii özellikle Paşinyan’ın bizim davetimize icabet etmesi önemli bir adımdı. Yani bu noktada Paşinyan birçok engelleri aşarak, ülkesindeki muhalif anlayışları da aşarak bizim bu davetimize icabet etti. Başbakan Paşinyan’la bu törende ancak ayaküstü bir görüşme yapabildik. Bu ayaküstü görüşmede kendisinin bu davetimize icabeti sebebiyle teşekkürlerimizi ifade ettik. Bunun yanında son olarak da Karabağ dahil Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyabileceklerine ilişkin ifadeleri bu anlamda önemliydi. Tabii bunu tanımaları önemli bir gelişme. Ama az önce ifade ettiğiniz gibi Ermenistan’da da Paşinyan’a karşı takınılan tavır, bu da çok çok önemli. Şu ana kadar Paşinyan bu konuda geri adım atmadı.
"Zengezur Koridoru İran’la ilgili bir sorun"
"Zengezur Koridoru İran’la ilgili bir sorun"
- - Zengezur Koridoru’na gelince; bu Ermenistan’la ilgili bir sorun değil. Zengezur Koridoru, İran’la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran’ın böyle bir tavır içerisinde olması gerek Azerbaycan’ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım. Bir de burada vagon başına alınan ücretler filan da ne yazık ki çok çok yüksek. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı da kısa zamanda aşarız. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de “Pekin-Londra hattı” da açılmış olur.
"Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz"
"Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz"
SORU:
Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası sırasında çizdiği bir koridor vardı Azerbaycan’ı dışarda tutan…
- -Kılıçdaroğlu tren yolu, kara yolu filan bu işlerden anlamaz. Biz bu İpek Yolu’nu Çin ile kaç yıl önce konuştuk. Biliyorsunuz Çin’in İpek Yolu Projesi var. O davete ben de icabet etmiştim ve o hala devam eden bir şey. Bu da bir yerden duymuştur. Bunu söylersem herhalde buradan bana biraz oy gelir diye düşünmüştür. Ne geldiği ortada.
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Zengezur Koridoru
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4 saat önce