Esenyurt böyle batıyor: Keyfi adımlar yüzünden belediye milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya bırakılıyor

Esenyurt Belediyesi CHP’li yönetimin kanun dışı adımları yüzünden batıyor. Kamu yararına hizmet veren firmaların borcunu ödemeyen belediye, alacakların icra yoluyla tahsil edilmesini engellemek için de gelirlerini hukuksuz bir şekilde oluşturduğu “kamu yararına hesaplara” aktarıyor. Bu yüzden kamu yaranına hizmet gören firmalar “kamu yararına hesap” bahanesiyle mağdur edildiği gibi, belediye de milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya bırakılıyor. Esenyurt Belediyesi’nin mağdur ettiği firmalardan birisi de Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş… Geçmiş dönemde açılan çevre temizliği ve çöp toplama ihalesini alan firma, 3 belediye başkanı değişmesine rağmen kamu yaranına hizmetini eksiksiz olarak yerine getirdi. 2019 Mart seçimleri araya girdi ve belediye AK Parti’den CHP’ye geçti. Belediye el değiştirse de firma aldığı ihalenin gereğini yerine getirerek hizmet vermeye devam etti.

FİRMAYA HİÇ ÖDEME YAPILMADI

Ancak CHP’li belediye, geçmiş dönemden kalan borcu ödemediği gibi kendi döneminde verilen hizmete ilişkin de firmaya ödeme yapmadı. Firma ise hizmeti sağlamak için kendi kasasından harcamalar yaptı, onlarca işçinin maaşını ödedi. 2019 yılının Eylül ayında ihale süresi doldu. Yaklaşık 100 milyon lira alacağı olan firma, tahsilatta sıkıntı çektiği için tekrar ihaleyi girmedi. Yeni ihaleyi rekabet ortamı olmadan yarışa tek başına giren firma kazandı.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

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Belediyeden olumlu hiçbir adım gelmeyince Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş, kesinleşen alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı. Belediye sözlü alarak alacakları kabul edip 18 ay içerisinde borcun ödenebileceğini taahhüt edince firma yeni yönetime ödeme fırsatı tanımak için işlemleri geri çekti. Kendine yakın müteahhitlere ödemelerini yapan belediye, Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş’ye aylarca hiçbir ödeme yapmayınca belediyenin hesaplarına yeniden haciz konuldu.

HUKUK OYUNU TUTMADI

Bundan sonra hukuk oyunları başladı. Belediye tahsilatı önlemek için tüm hesaplarını haciz işlemi uygulanamayan ‘kamuya tahsisli hesaba’ çevirdi ve bunu ilgili bankalara bildirdi. Ancak belediye sadece vergi, resim ve harç gelirlerini icradan koruyabileceği hesaba başka gelirleri de aktarınca hesap ‘kamu yararına hesap’ olmaktan çıktı. Banka firmanın talebini haklı bularak hesaba haciz koydu.

‘DUYGUSAL’ KARARLAR!

Tüm bu sürece rağmen hesaplarında icra borcunu ödemeye yeter parası olduğu halde ödeme yapmayan belediye kamuyu zarara uğratmayı tercih etti. Belediye icra borçlarını ödemek yerine “duygusal” davranarak kendine yakın müteahhitlere ödeme yaparak kamunun faiz yükü altında ezilmesine yol açtı. Belediye, haciz işlemini kaldırmak ve paranın tahsilatını engellemek için ‘kamu yararına hesap’ konusunu yargıya taşıdı. Ancak belediyenin tedbir talebini mahkeme reddetti.

KAMU YARARINA HESAP DEĞİL KARMA HESAP

Ayrıca mahkemenin belirlediği bilirkişi tarafından hazırlanan raporda hesaptaki 48 farklı gelir kaleminin kamu geliri olmadığı ve ifade edildi. Ayrıca hesabın ‘kamu yararına hesap değil ‘karma hesap’ olduğu belirlendi, hesapta kamu geliri olmayan binlerce hareket bulunduğu ifade edildi.

İCRA DAİRELERİ KANUN TANIMIYOR

Esenyurt belediyesinin gerçeğe aykırı “kamu yararı” kararı almak suretiyle hem icra işlemlerine mani olduğu hem de kamuyu faiz zararına soktuğu bilirkişi raporu ile tespit edildi. Ancak bu kez de dosyaya bakan İcra Dairesi engel çıkardı. Hukuken ‘kamu yararına hesap’ sayılamayacağı halde icra işlemi bir türlü gerçekleştirilmedi.

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BORÇ 35 MİLYON LİRA ARTTI

Hem İcra Dairesi hem Esenyurt Belediyesi’nin keyfi tutumu, kamunun faiz yükünü her dakika artırdı. Belediyenin 100 milyon lira olan alacağı 1,5 yılda kamuya 25 milyon faiz ve 10 milyon harç olmak üzere toplam 35 milyon ek külfet getirdi. Esenyurt Belediyesi’nden benzer şekilde çok sayıda firmanın 200 milyon lirayı aşkın alacağı olduğu, bunun kamuyu her yıl 70 milyon lira zarara uğrattığı belirtildi.

İcra daireleri Yargıtay kararını hiçe sayıyor

Kamu adına iş ve hizmet veren firmalar, belediyelerin keyfi tutum ve mevzuat oyunları yüzünden zorda. Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi’nde belediyelerin bir takım gelirleri korunuyor. Maddede resim, harç ve vergi geliri ile fiilen kamu hizmetin de kullanılan gelirlerin haczedilemeyeceği belirtiliyor. Yargıtay ise bu maddeye “vergi, resim, harç veya bu hükümde olmayan tüm gelirlerin haczedilebileceğine hükmederek sınır çiziyor. Ancak bu sınırlamaya rağmen, 15.madde bazı belediyeler tarafından istismar ediliyor. Belediyeler tüm gelirlerini kamu yararına açılan hesaplara aktararak kamu hizmeti gören firmaların alacaklarını icra yolu ile takibinin önüne geçiyor. İcra Daireleri de bu oyuna dahil oluyor. Daireler, Yargıtay’ın açık kararına rağmen bu hesapların kamu yararına açılıp açılmadığın bakmadan haciz taleplerini reddediyor. Bu tutum yüzünden firmalar yıllarca ödeme alamamam tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.