Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sel sebebiyle Esenyurtta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti
İSTANBUL

İstanbul'da sel felaketi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir kişini öldüğünü açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sel sebebiyle Esenyurt'ta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, sel nedeniyle bir Suriyeli vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Yerlikaya, selden zarar gören vatandaşlara gereken yardımların ulaştırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İstanbul’daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'taki Pınar Mahallesinde sel suları araçları beraberinde sürükledi.
Esenyurt'taki Pınar Mahallesinde sel suları araçları beraberinde sürükledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası geçici koruma kapsamında misafir edilen 30-32 yaşlarında bir Suriyelinin vefat ettiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile incelemelerde bulundu.

Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da dünden itibaren kuvvetli sağanak yağışla ilgili ikazda bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak yağış oldu. İstanbul'da daha önce çok ender gördüğümüz iki hortum oluştu. Maalesef Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokak'ta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü'nde çok az bir iki noktada oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Vefat eden kardeşimize vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
OYNAT 00:00
İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 'Esenyurt'ta 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. Maalesef 30-32 yaşlarında Suriyeli misafirimiz vefat etti. Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, sokakta bodrumda yaşam izine konut olarak kullandırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Selden zarar görenlere gereken yardımlar ulaştırılacak

Yerlikaya, Suriyeli çocuklar başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlara şifalar dilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ve bütün şehrimize de geçmiş oldun diyorum. Caddede bodrum katlarda su boşaltma ile ilgili AFAD, itfaiye, Esenyurt Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve bütün kurumlarımız çok özverili çalışma yapıyorlar. Sokağımızı çamurdan temizleme çalışmaları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm, şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey aradı. Bütün şehre geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Burada, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız tespitleri yapıp gereken yardımları ulaştıracak. Esenyurt Belediye Başkanımız ile bu gece evinde kalamayacak vatandaşlar ile neler yapacağımızı konuşuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz."

Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 9
Title
Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu.
Title
Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı.
Title
Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü.
Title
Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.
Title
Fotoğraf: DHA
Title
Fotoğraf: DHA
Title
Fotoğraf: DHA
Title
Fotoğraf: DHA
Title
Fotoğraf: DHA
Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
Çatalca ve Büyükçekmece'de meydana gelen hortum binalara ve ağaçlara zarar verdi. Hasar gören binalar havadan görüntülendi.

Vali Yerlikaya, yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla Haremidere'nin durumunu konuşacaklarını aktararak, "1272 Sokak'ta geçmişte de aynı su baskınlarının olduğunu söyleyenlerle konuştuk. Niyetimiz şu; aynı sıkıntının bir daha olmaması için kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, buradaki eğimi görüyorsunuz, 1272. Sokak'ta bodrum katlarının konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren oranın kullanılmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Ev eşyası ve kira yardımı ile ilgili gereken desteğimizi devletimiz, kurumlarımız, valiliğimiz hep beraber el birliği ile sunacağız ve buraya sahip çıkacağız. Tekrar Esenyurduma , Çatalcama, Beylikdüzümüze ve bu sağanak yağıştan zarar gören bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Burada özverili çalışan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta zemin katta mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
GÜNDEM
İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta zemin katta mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Abone Ol Google News
Cemaat camilere dönüyor

Cemaat camilere dönüyor

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş müjdeli haberi verdi.
DSÖden yeni uyarı

DSÖ'den yeni uyarı

​Salgın çekip gitmiyor, aksine daha da büyüyor.
Test sayısı 3milyonu geçti

Test sayısı 3
milyonu geçti

​Bakan Koca, üç ili özellikle açıkladı.
Müebbetler onandı

Müebbetler onandı

28 Şubat davasında 103 sanık yargılandı.
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Sel felaketinde <br>bir can kaybı

Sel felaketinde
bir can kaybı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sel bölgesinde.

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...

​Dışişleri'nden sömürgeci Fransız'ın Libya sözlerine cevap geldi.
Esenyurt'ta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Bodrum kattaki evi sel suları böyle bastı.
Ağlamak istiyorum <br>sayın seyirciler

Ağlamak istiyorum
sayın seyirciler

​Maç anlatırken kendinden geçenler.

İşte yerli ve milli 'Kaplan'

İşte yerli ve milli 'Kaplan'

Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
​Canlı yayında yürekler ağza geldi

​Canlı yayında yürekler ağza geldi

İstanbul'daki fırtınanın yayınını yaparken kanlar içinde kaldı.

​Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerleri su altında...
Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin siyah beyazlılardan ayrılıyor. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
Bu kaplan farklı: Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor
Teknoloji

Bu kaplan farklı: Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı. Yerli olarak üretilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yerli motor ile ilgili de "Yıl sonuna doğru Pars 4x4'te de OMTAS kuleleriyle teslimata başlanacak. (Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi) TÜMOSAN, FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı elini taşın altına koydu. Mutlaka 450 beygir veya aracın nihai performansını sağlayacak bir motoru yapacağız. Motorla ilgili 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeç daha açılacak. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta görmemiz ve testlere başlanması da çok muhtemeldir" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.