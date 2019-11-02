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Esenyurt'u karıştıran cinsel istismar iddiası

Esenyurt'u karıştıran iddia: Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı

Esenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti. Öfkeli kalabalık evin camlarını sopalarla kırarken, aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı. Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.
Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Yaşanan olayı öğrenen aile, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öfkeli kalabalığın evin camlarını sopalarla kırdığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı.

Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etti. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı.

Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı.

Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Öfkeli kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

Polisin iddialarla ilgili araştırması devam ediyor.

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