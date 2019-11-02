Gündem Profesöre FETÖ tuzağı 400 bin TLsini aldılar
İZMİR

İzmir’de profesöre FETÖ tuzağı

Profesöre FETÖ tuzağı: 400 bin TL'sini aldılar

İzmir’de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak birçok kişiyi tuzağına düşüren dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların aynı zamanda bir profesörü de 400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G. isimli bir kişinin iddiaya göre telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ’ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şikayette bulunan kişinin Bayraklı ilçesinde bir adrese 23 bin 500 TL ve 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesinin ardından yürütülen çalışmalar sonucu olayın K.Ç. ve M.B. adındaki şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İzmir'de aralarında bir profesörün de olduğu mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.

PROFESÖRÜ 400 BİN TL DOLANDIRDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli şahısların aynı yöntemle bir profesörü de dolandırdığını belirledi. Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D.’yi de benzer tarihlerde aynı kişilerin polis memuru olarak tanıttığı ve 400 bin TL dolandırdığı belirlendi.

  • Kendisini polis olarak tanıtan kişilere 400 bin lira dolu çantayı hastane bahçesinde verdiğini söyleyen profesörün de dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç.’nin tutuklandığı, M.B’nin ise elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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