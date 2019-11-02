Jandarmayı görünce 20 kaçak göçmeni yolda bırakıp kaçtı

Tarihi vapurla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: İstanbul’un hatırasına nakşolmuş, vatandaşlarımızdan yaşatılmasına yönelik yoğun talep gelen Paşabahçe vapuru için harekete geçtik. Tarihimizi yaşatmak adına meclisimize teklifte bulunduk ve umuyorum ki Pazartesi oybirliği ile karara varacağız. İstanbulumuz’a hayırlı olsun. dedi.