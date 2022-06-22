Gündem Eşi polisleri oyalarken çatıdaki Hint kenevirlerini sökmeye çalıştı
ADANA

Eşi polisleri oyalarken çatıdaki Hint kenevirlerini sökmeye çalıştı

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Savaş T.'nin (28) eşi D.T. (24), eve baskın yapan polislere kapıyı açmayıp, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz'' diyerek oyalamaya çalıştı. Hint keneviri kokusu gelmesi üzerine manivelayla kapıyı açıp eve giren polis, çatıdaki saksılardan 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Eşi polisleri oyalarken çatıdaki Hint kenevirlerini sökmeye çalıştı
Eşi polisleri oyalarken, çatıdaki Hint kenevirlerini söktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimiyle sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda ise 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız iki av tüfeği ele geçirildi.

Polisleri oyalayıp, kapıyı açmadı

Operasyon kapsamında şüpheli Savaş T.'nin, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine baskın yapan polis, kapının açılmaması üzerine duvardan atlayıp, bahçeye girdi.

Savaş T.'nin eşi D.T. de iki katlı evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını manivelayla açıp, içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıda kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış bulundu.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan iki firariyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adana'da yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı
GÜNDEM
Adana'da yolcu otobüsündeki margarin kutularından dokuz kilo 900 gram esrar çıktı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Adana'da uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı
Hiç böyle bir yer görmemiştim

'Hiç böyle bir yer görmemiştim'

Dalından topluyor parasını kulübeye bırakıyorlar.
Çinden Teslayacasusluk suçlaması

Çin'den Tesla'ya
casusluk suçlaması

​İki ay süreyle girişleri yasaklanacak.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

​"Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız."

​Sattığı koç beş gün sonra 30 km mesafeden geri geldi.

​Pençe Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.