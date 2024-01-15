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Eşimin Gazze’de öldüğünü nasıl ispatlayayım

Türk vatandaşı Gazzeli İbrahim Çınar, İsrail tarafından katledildi. Türkiye’de ölüm tescili yapılması için evrak istendiğini belirten eşi Şeyda Çınar, “Benden eşimin şehit olduğunu ispatlamamı istiyorlar. Gazze’de kurumlar çalışamadığı için belge sıkıntısı var” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:19 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şeyda Çınar, İbrahim Çınar.
Şeyda Çınar, İbrahim Çınar.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, şehitler de arkalarında unutulmayacak hikayeler bırakıyor. Onlardan biri de Şeyda Çınar ile evli olan İbrahim Çınar’a (35) ait. 6 yıl önce İstanbul’da evlenip Türk vatandaşlığına geçen Çınar, Mayıs 2023’te ailesini görmek için bölgeye gitti. 7 Ekim’den sonra İsrail’in başlattığı acımasız saldırılarda sürekli yer değiştiren Çınar, 31 Ekim tarihinde ise yaşamını yitirdi.

ÖLÜME İNANDIRAMADI

Eşinin Gazze’de şehit olduğunu Türkiye’deki kurumlara ispat etmek zorunda kalan eşi Şeyda Çınar, “Kudüs Büyükelçiliği’ne talepte bulundum. Talebe Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer imzalı bir yazı gönderildi. Bu yazıda, ‘İsrail’in askeri harekatları sonucunda Gazze büyük tahribata uğramış, bugün itibarıyla enkaz altında kalanlar hariç ölenlerin sayısı 20 bini aşmıştır. İsrail saldırıları sonucunda Gazze’deki kamu kurumları da faaliyet gösteremez duruma gelmiş olup, İbrahim Çınar’ın vefatına ilişkin yerel kurumlardan tutanak temin edilmesi mümkün olmamıştır. Adı geçenin vefatı sonrasında, İsrail saldırılarında ölenlerin kaydını tutan özel komisyon tarafından düzenlenen belge ekte sunulmuştur’ deniliyor. Özel komisyonun gönderdiği kağıdı ise Türk makamları kabul etmiyor. Ben de şimdi eşimin şehit olduğunun belgelenmesi için dava açmak zorundayım” dedi. Acılı genç kadın, prosedürleri hızlıca tamamlayabilmek için yetkililerden yardım istedi.

LÜTFEN YARDIM EDİN

Şehadet haberini eşinin yakınlarından alan Çınar, “Cenazesi mis gibi kokuyormuş, gülümsüyormuş” diye anlattı. Çınar, Türkiye’de gıyabi cenaze namazı kıldıracağını ifade etti.



#aktüel
#Gazze
#Filistin
#Vefat
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