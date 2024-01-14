İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer Hakk'a yürüdü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.





Beşer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nden (Kartepe/Kocaeli) kaldırılacağı bildirildi.





İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekânı cennet, derecesi âlî olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere… pic.twitter.com/FroElZr4j3 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 14, 2024





Siyasilerin taziye mesajları...





Dâr-ı bekâya irtihal eden İslam Hukuku hocası Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/TBhYFndeVb — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 14, 2024









Ülkemizin yetiştirdiği büyük ilahiyatçılardan, kıymetli hocamız Prof. Dr. Faruk Beşer’in vefatını üzüntü ile öğrendim.



Merhuma Rabbimden rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 14, 2024





Yaptığı ilmi çalışmalar ve yetiştirdiği talebelerle hepimize örnek olan Prof. Dr. Faruk Beşer Hocaya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/MP7eGngG5B — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 14, 2024









Faruk Beşer kimdir?





1952'de Trabzon'da doğan Faruk Beşer, ilkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında İslâm Hukuku dalında “İslâm'da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle doktor oldu.





Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.





Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı.





1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı. 1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.





Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.





1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu.





Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.





1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh’ta Visiting Professor olarak görev yaptı.





Uzun yıllar Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Beşer, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.





Kitapları





Başarının manevî sebepleri

Bilgi, fıkıh ve içtihat

Din, demokrasi ve hayat

Düşünerek inanmak

Evlen, mutlu ol

Fetvalarla çağdaş hayat

Genç kızlara özel fetvalar

Genç kızlara özel ilmihâl

Gerekçeli fıkıh I-II

Güncel meseleler ve dinî çözümler

Hanımlara özel fetvalar

Hanımlara özel ilmihâl (fıkıh - hukuk - fetvâ - ilmihâl)

İslâm'da kadının çalışması ve sosyal güvenliği

İslâm'da sosyal güvenlik

İslâm'da zenginlik ve fakirlik

Namazı dosdoğru kılmak (namaz sureleri ve anlamları ilavesi)

Namazı dosdoğru kılmak seti