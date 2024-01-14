İlahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer Hakk'a yürüdü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okuttuğu talebeleriyle, yazdığı kitaplarıyla, makaleleriyle amel defterinin hep açık kalacağını umduğumuz muhterem Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın mekanı cennet, derecesi ali olsun. İlim dünyasının başı sağ olsun. Başta ailesi olmak üzere talebelerine ve bütün sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Beşer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Maşukiye Değirmenbaşı Camii'nden (Kartepe/Kocaeli) kaldırılacağı bildirildi.
Faruk Beşer kimdir?
1952'de Trabzon'da doğan Faruk Beşer, ilkokulu Trabzon'da, ortaokulu İzmit İmam-Hatip Okulunda, liseyi Yozgat İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında İslâm Hukuku dalında “İslâm'da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle doktor oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak sekiz sene muhtelif görevlerde bulundu.
Ardından İSAV ilmî sekreterliğinde çalıştı.
1986-1993 yılları arasında İlmî Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak çalıştı. 1993-1994 yılları arasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine öğretim üyesi olarak gitti ve orada iki sömestr Mukayeseli İslâm Hukuku ve İslâm Milletler Hukuku dersleri okuttu.
Oradan döndükten sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
1994 yılında İslâm Hukuku Anabilim dalından doçent, 2000 yılında da profesör oldu.
Bu fakültede iki yıl dekan yardımcılığı yaptı.
1999-2000 yılları arasında 6 ay ABD University of Pittsburgh’ta Visiting Professor olarak görev yaptı.
Uzun yıllar Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Beşer, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.
Kitapları
Başarının manevî sebepleri
Bilgi, fıkıh ve içtihat
Din, demokrasi ve hayat
Düşünerek inanmak
Evlen, mutlu ol
Fetvalarla çağdaş hayat
Genç kızlara özel fetvalar
Genç kızlara özel ilmihâl
Gerekçeli fıkıh I-II
Güncel meseleler ve dinî çözümler
Hanımlara özel fetvalar
Hanımlara özel ilmihâl (fıkıh - hukuk - fetvâ - ilmihâl)
İslâm'da kadının çalışması ve sosyal güvenliği
İslâm'da sosyal güvenlik
İslâm'da zenginlik ve fakirlik
Namazı dosdoğru kılmak (namaz sureleri ve anlamları ilavesi)
Namazı dosdoğru kılmak seti
Sosyâl İslâm