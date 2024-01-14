Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı: Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak’ta uğurlama töreni düzenlendi
Pençe- Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi, ardından öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun’a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in cenazesi Eskişehir’e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in cenazeleri Kahramanmaraş’a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.