Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı: Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile inleri başlarına yıkılan teröristlerin sınırdan geçişleri de engellendi. Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde başlatılan harekat bölgesi, basın mensuplarınca görüntülendi. 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, "Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmış, kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almıştır" dedi.