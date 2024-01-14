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Hayat

Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı: Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

10:18 - 14/01/2024 Pazar
DHA
Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak’ta uğurlama töreni düzenlendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak’ta uğurlama töreni düzenlendi

Pençe- Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri tören alanına getirildi, ardından öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun’a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'ın cenazesi Adıyaman'a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün cenazesi Gaziantep'e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi Niğde'ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in cenazesi Eskişehir’e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in cenazeleri Kahramanmaraş’a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'ya gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda 'kilit' vuruldu
Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda 'kilit' vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile inleri başlarına yıkılan teröristlerin sınırdan geçişleri de engellendi. Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde başlatılan harekat bölgesi, basın mensuplarınca görüntülendi. 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Şen, "Pençe-Kilit Harekatı öncesi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye 900'ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçekleştirilmiştir. Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri teröristlerin başlarına yıkılmış, kahraman komandolarımız bu bölgenin emniyetini almıştır" dedi.

#Emine Erdoğan
#Pençe-Kilit Harekatı
#Şehit
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