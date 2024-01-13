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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerlerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimiz için Şırnak'ta tören düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerimizin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

13:18 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:23 - 13/01/2024 Cumartesi
AA
Şehitlerimizin cenazeleri, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehitlerimizin cenazeleri, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerimizin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehitlerimizin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen
'in naaşı Aksaray'a,
Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin
'in cenazesi Adıyaman'a,
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün
'ün naaşı Gaziantep'e,
Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur
'un naaşı Niğde'ye,
Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir
ve
Emrullah Gülmez
'in cenazesi Kahramanmaraş'a,
İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar
'ı naaşı Ordu'ya,
Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu
'nun cenazesi Giresun'a,
İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin
'in naaşı Eskişehir'e hava yoluyla uğurlandı.

​​​​​​​Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu
Yüreğimize ateş düştü: Şehidin hayali Türkiye'yi yasa boğdu

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı şehit askerlerin isimlerini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehitlerin isimlerinin Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin olduğu duyuruldu. Şehitlerimizin isimlerinin ardından memleketleri ve hikayeleri de ortaya çıktı. Şehitlerin hayalleri ve hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Askerlerin ailelerine şehadet haberi verilirken, evlerine Türk bayrağı asıldı.

#Şırnak
#Gökhan Delen
#Serkan Sayin
#Kemal Batur
#Müslüm Özdemir
#Emrullah Gülmez
17 saat önce
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