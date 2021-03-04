Gündem Eski istihbaratçı Aktepeye 12 yıl hapis
POLİTİKA

Eski istihbaratçı Aktepe'ye 12 yıl hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi AA
Basri Aktepe
Basri Aktepe

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkında 27 Eylül 2019'da verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Aktepe'ye FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

  • Dairenin kararında yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun elde edildiği, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve bu eylemlerin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

FETÖ'nün "altın nesil" kadrosunda yer alıyordu

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin Aktepe hakkındaki kararının gerekçesinde TİB ve MİT'te görev yapan sanığın TİB'in örgüt tarafından ele geçirilmesinde pay sahibi olduğu vurgulanmıştı. Sanığın FETÖ'nün "altın nesil" kadrosunda yer aldığına işaret edilen gerekçeli kararda Aktepe'nin örgütün sivil yöneticileriyle irtibatının bulunduğu da kaydedilmişti.

Eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis
GÜNDEM
Eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis

Basri Aktepe için yakalama kararı
GÜNDEM
Basri Aktepe için yakalama kararı

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