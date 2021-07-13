Gündem Bu ağaçlara ne oldu?
ESKİŞEHİR

Bu ağaçlara ne oldu?

Eskişehir’de bulunan Sarısu Sulama Kanalı’nın geçen sene aynı dönemlerde etrafını kaplayan ve keyfine doyumsuz manzaralara sahne olan ağaçların ortadan kalkması çorak görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
Eskişehir haber... Bu ağaçlara ne oldu?
Geçen sene aynı dönemlerde kanalın etrafını kaplayan ağaçlar, şu anda eski yerlerinde bulunmuyor.


Eskişehir’in Sazova mahallesinde bulunan Sarısu Sulama Kanalı, çevrede yer alan tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor.

Geçen yıl kanalın iki yakası da ağaçlarla kaplıydı.
Geçen yıl kanalın iki yakası da ağaçlarla kaplıydı.

Yılın belli dönemlerinde kontrollü olarak suyu kesilen kanalın, çevresinde birçok bitki türü ve ağaç yer alıyor. Geçen sene aynı dönemlerde kanalın etrafını kaplayan ağaçlar, şu anda eski yerlerinde bulunmuyor.

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Bu sene çekilen fotoğrafta kanalın çevresinde hiç ağaç görülmüyor.
Bu sene çekilen fotoğrafta kanalın çevresinde hiç ağaç görülmüyor.

Bir yıl önce çekilen fotoğraf karesi ile günümüzdeki son hali, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ağaçların neden veya kimler tarafından kesildiği bilinmezken, kanalın çevresinde ortaya çıkan çorak görüntüler dikkat çekiyor.

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