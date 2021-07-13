Bu ağaçlara ne oldu?

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15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in oğlu: Bütün şehitlerimizin yüzünde gülümseme gördüm ortamda çok güzel bir koku vardı

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, kalkışmada şehit olan 251 kişiden biri olan Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ve Saraçhane'de gazi olan Erol Bulut o geceyi anlattı. Babasının o gece kullanmış olduğu kanlı gözlüğü evinde sergileyen İbrahim Güder, "Babam, 'Bakarsınız Allah bana bir şehitlik, bir gazilik nasip eder' diyerek dışarıya çıkmış. Kendisini teşhis etmek için morga girdiğimde bütün şehitlerimizin yüzünde gülümseme gördüm ve ortamda çok güzel bir koku vardı. Babamdan aldığım sancağı ben taşıyacağım" dedi