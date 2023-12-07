Eskişehir'de belediye ekipleri "çöp ev"den 45 ton atık çıkardı

Ankara Altındağ’da daha önce iki kere temizlenen çöp evi, sahibi yeniden doldurdu. Belediye ekipleri, evi üçüncü kere temizlerken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Üçüncü kez boşaltılan evden iki kamyon çöp çıktı.