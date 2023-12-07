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Eskişehir'de belediye ekipleri "çöp ev"den 45 ton atık çıkardı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden yaklaşık 45 ton çöp çıkarıldı. Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı. Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek.

14:36 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Çöp evden 45 ton çöp çıktı
Çöp evden 45 ton çöp çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde atık malzeme biriktirilen evden yaklaşık 45 ton çöp çıkarıldı. Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokağı'nda anne oğulun yaşadığı daireden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, bu adrese geldi.

Ekipler, evin tüm odalarında ve bahçesinde uzun süredir bekletilen atıkların çıkarılması için çalışma başlattı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı.

Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek.



#Eskişehir
#çöp ev
#belediye
#temizlik
18 dakika önce
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