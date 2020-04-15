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ANKARA

Ankara'da ekipler çöp ev üçüncü kez temizlendi: İki kamyon çöp çıktı

Ankara Altındağ’da daha önce iki kere temizlenen çöp evi, sahibi yeniden doldurdu. Belediye ekipleri, evi üçüncü kere temizlerken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Üçüncü kez boşaltılan evden iki kamyon çöp çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, eve geldiklerinde bu manzara ile karşılaştı.
Ekipler, eve geldiklerinde bu manzara ile karşılaştı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi, Hacettepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda çöp ev temizliği yaptı. Daha önce de ekipler tarafından 2 kere temizlenen evde, üçüncü kez temizlik gerçekleştiren ekipler, evden iki kamyon dolusu çöp çıkardı. Kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan çöp evin büyük bir titizlikle temizlenmesinin ardından, korona virüs nedeniyle tedirgin olan apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.


İHA
Daha önce de ekipler tarafından 2 kere temizlenen evde, üçüncü kez temizlik gerçekleştiren ekipler, evden iki kamyon dolusu çöp çıkardı.

İki kamyon dolusu çöp

Tek başına yaşayan yaşlı bir apartman sakininin evini üçüncü kez temizlediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu bize bildirdi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti. Polislerin de eşlik ettiği bu temizlik çalışmasını, aynı evde üçüncü kez yapıyoruz. Buna rağmen evden iki kamyon dolusu çöp çıktı” dedi.

İHA
Altındağ Belediyesi, Hacettepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda çöp ev temizliği yaptı.

Ev dezenfekte edildi

Temizlik çalışmasının ardından, ekiplerin salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiğini de belirten Başkan Balcı, “Apartman sakinleri zaten korona virüs nedeniyle tedirgindi. Kendilerini bir nebze de olsa rahatlattık, rahat bir nefes aldılar” ifadelerini kullandı.

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