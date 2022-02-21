İzmir'de ekiplerin çöp ev şaşkınlığı: 12 ton çöp iki günde zor temizlendi

Ekipler son olarak ilginç bir durumla karşılaştı.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Temizlik Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen çöp ev ihbarlarını değerlendirerek şikayetlere müdahale ediyor. Ekipler son olarak ilginç bir durumla karşılaştı.

İHA

Ekipler tavan dolusu çöple karşılaştı: İki günde temizlendi

Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde şikayet alan ekipler, hemen bölgeye gitti. Adrese giden ekipler, tavana kadar eşyalarla dolu bir evle karşılaşınca şaşırdı. Yıllardır yalnız yaşayan ev sahibini ikna eden ekipler, hızla temizliğe girişti.

İHA

12 ton çöp çıktı, 4 kamyon dolusuydu

Üç odalı apartman dairesinin tüm odalarını kullanılmaz durumdaki ev eşyaları, giysiler, plastikler, atık elektronik eşyalar ve hurdalarla tıka basa dolduran vatandaşın evi, iki gün süren çalışmaların ardından temizlendi.

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İHA

Evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından daire tepeden tırnağa dezenfekte edildi.

FOTOĞRAF 4 Sultan Orhan Mahallesi’nde D.Y.’nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu. Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı. 5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.’ye teslim edildi. Bu ev ekipleri bile şoke etti: 5 kamyon dolusu çöp çıkardılar Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. BiP'te paylaş

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