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İZMİR

İzmir'de ekiplerin çöp ev şaşkınlığı: 12 ton çöp iki günde zor temizlendi

İzmir’in Konak ilçesinde, vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri üzerine adrese giden ekipler, üç odalı bir apartman dairesinin ağzına kadar çöple dolu olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İki boyunca evi temizlemeye çalışan ekipler, 12 ton çöp ve eşya çıkardı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir haberleri... İzmirde ekiplerin çöp ev şaşkınlığı: 12 ton çöp iki günde zor temizlendi
Ekipler son olarak ilginç bir durumla karşılaştı.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Temizlik Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen çöp ev ihbarlarını değerlendirerek şikayetlere müdahale ediyor. Ekipler son olarak ilginç bir durumla karşılaştı.

İHA

Ekipler tavan dolusu çöple karşılaştı: İki günde temizlendi

Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde şikayet alan ekipler, hemen bölgeye gitti. Adrese giden ekipler, tavana kadar eşyalarla dolu bir evle karşılaşınca şaşırdı. Yıllardır yalnız yaşayan ev sahibini ikna eden ekipler, hızla temizliğe girişti.

İHA

12 ton çöp çıktı, 4 kamyon dolusuydu

Üç odalı apartman dairesinin tüm odalarını kullanılmaz durumdaki ev eşyaları, giysiler, plastikler, atık elektronik eşyalar ve hurdalarla tıka basa dolduran vatandaşın evi, iki gün süren çalışmaların ardından temizlendi.

İHA

Evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından daire tepeden tırnağa dezenfekte edildi.

Bu ev ekipleri bile şoke etti: 5 kamyon dolusu çöp çıkardılar
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Sultan Orhan Mahallesi’nde D.Y.’nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.
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Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı.
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5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.’ye teslim edildi.
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Bu ev ekipleri bile şoke etti: 5 kamyon dolusu çöp çıkardılar
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ev, belediye ekipleri tarafından ilaçlandı.

'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
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Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutları'nda bulunan S.K'nin (54) komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine Bilecik Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
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Belediye ekipleri, S.K.'nin evine gidince, çöplerle dolu olduğunu gördü.
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Bunun üzerine ekipler temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen daireyi yeni mobilyalarla donatarak S.K.'ye teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market'teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemelerle de yeniden donatıldı'' denildi.
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'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
Bilecik'te, komşularının gelen kötü koku nedeniyle şikayet ettiği S.K.'nin (54) evinden, bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bilecik Belediyesi ekiplerince temizlenen ev, daha sonra yeni eşyalarla donatıldı.


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