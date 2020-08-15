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ESKİŞEHİR

Eskişehir’de ilk defa sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi

Su bidonu içinde bulundu: İnsan beynini kısa sürede yok ediyor

Eskişehir’de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda il genelinde ilk kez ’sıvı’ metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde bulunan uyuşturucu maddenin insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yapılan bir çalışma sonucu; ’Uyuşturucu’ madde sevkıyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile çevreyolu üzerinde müdahale edildi.

İNSAN BEYNİNİ YOK EDİYOR

Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek, narkotik köpeği Noro’nun eşliğinde arama yapıldı.

Aramada, otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram ’Sıvı metamfetamin’ maddesi ele geçirildi.

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İnsan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan 3 kilo 806 gram ’sıvı’ metamfetamin ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, Eskişehir’de bu zamana kadar ilk kez sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

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