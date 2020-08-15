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ADANA

Adanalı gençler için HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar

HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin dikkat çekiçi ifadelerine ulaşıldı. Gözaltına alınan 14 zanlıdan biri emniyette verdiği ifadede, HDP gençlik yapılanması adı altındaki şahısların Adanalı gençleri PKK kamplarına götürebilmek için HDP il başkanlığında PKK ile ilgili filmler izletip ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak basılan 15 adreste 14 zanlı 7 Ağustosta gözaltına alındı.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak basılan 15 adreste 14 zanlı 7 Ağustosta gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik takip başlattı.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda; zanlıların HDP Gençlik Meclisi adı altında terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Harekatı) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve PKK/YPG terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, iş yeri kepenkleri üzerine, duvarlara, elektrik direklerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek örgüte sempati duyan şahısları eylem yapmak üzere sokaklara çekme amaçlı afiş yapıştırdıkları, bir marketin benzin dökülmesi sureti ile kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı.
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Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi.
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Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı.
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Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.
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Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı.
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17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi.
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Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi.
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Çok sayıda uyuşturucu hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi
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Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti.
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Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi’ne götürdü.
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Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi.
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Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet ‘captagon’ isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi.
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Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi.
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İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 165 noktada yapılan helikopter destekli uygulamaya özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katılırken yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.
Polis, bu tespitlerin ardından şafak vakti operasyon başlattı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda eş zamanlı olarak basılan 15 adreste 14 zanlı 7 Ağustosta gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 50 kartuş, bomba yapımında kullanılan malzeme ve dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

HDP GÖRÜNÜMLÜ PKK

Zanlılardan Ferhat K.’nın bölücü terör örgütü PKK’nın Çukurova sorumlusu olduğu, örgütün talimatı üzerine 15 Ağustos’ta eylem hazırlığı için gençleri örgütlemeye çalıştığı, sokak eylemleri tertiplemeye çalıştığı öğrenildi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Ayrıca zanlılardan birinin ifadesinde, gözaltına alınan zanlıların Ferhat K. güdümünde HDP Gençlik Meclisi adı altında HDP il binasında PKK’ya eleman kazandırma faaliyeti yürüttüklerini hatta binada bir gence PKK filmleri izletilerek propaganda yapıp PKK’ya katılması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak gencin ikna olmadığını söylediği öne sürüldü.

14 şahıs sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
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Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi.
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Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu.
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Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.
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gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı.
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Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.
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Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi.
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Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.
Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.


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