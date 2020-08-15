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Binlerce tatilciyi mağdur eden kopya tatil siteleri bir saatte yapılıyor

Bir saatte kopyası yapılıyor: Binlerce tatilci mağdur oldu!

Koronavirüs salgını sonrası tatilcilerin lüks villlara olan ilgisinden yararlanmak isteyen dolandırcılar rezervasyon sitelerini orjinalleri üzerinden bire bir kopyalayınca tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu. Vatandaşı tatilini kabusa çeviren kopya sitelerin bir saat içerisinde yapılabildiğini belirten uzmanlar ise internet siteleri üzerinden kiralama ve satın alma yapacakların dikkat etmesi gereken noktaların altını çiziyor.

Haber Merkezi DHA
Binlerce tatilciyi mağdur eden kopya tatil siteleri bir saatte yapılıyor.
Binlerce tatilciyi mağdur eden kopya tatil siteleri bir saatte yapılıyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya'da 5 yıldızlı tesisler kadar VIP hizmet veren lüks villalar da oldukça rağbet gördü. Tatilciler lüks villaları daha izole bir tatil seçeneği sunduğu için tercih ederken, rezervasyonları ise genelde internet üzerinden yapıyor.

Turizm kenti Antalya'nın gözde tatil destinasyonlarından Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesinde tamamı villa konseptiyle hazırlanan tesisleri ise bölgedeki işletmeler internet üzerinden kiralıyor.

Villa turizmine olan ilgiyi fark eden dolandırıcılar ise bunu kullanarak farklı bir dolandırıcılık yöntemine başvurdu. Orijinal sitenin birebir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, buraya arama motorlarından gelen tatilcilere orijinal sitedeki villaları sunup, bir de takvim açıyor. Burada tatil için planlanan günlere göre ortalama 10 bin lira fiyat belirlenirken villayı kiralamak için de en az yüzde 35'inin belirtilen hesaplara yatırılması isteniyor.

Tatilcileri 'kopya site'yle dolandırıyorlar: 100 milyon liralık vurgun yapmışlar
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Tatilcileri 'kopya site'yle dolandırıyorlar: 100 milyon liralık vurgun yapmışlar

YÜZLERCE TATİLCİ MAĞDUR OLDU

Mağduriyetler işte bu noktada başlıyor. Verilen hesap numaralarının kiralama hizmeti verilen iş yerlerine ait olduğunu düşünen tatilciler, belirtilen ücretleri hesaba yatırıp tatil yapacakları günde belirtilen adrese geldiklerinde kendileri gibi aynı tarihlerde aynı villayı kiralayanlarla karşılaştı ya da adreste öyle bir villa göremedi.

Kopya siteyle mağdur olanların sayısının 2 bini bulduğu, vurgunun boyutunun da 100 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

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'KOPYA SİTE YAPMAK BİR SAAT SÜRÜYOR'

Kopya sitenin nasıl yapıldığı ve kullanıcıların alacağı önlemleri Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel anlattı.

Yazılım ve donanım alanında çalışmalarının olduğunu anlatan Dr. Yücel, web sitelerinin son zamanlarda alışverişte oldukça rağbet gördüğünü söyledi. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların dışarı çıkmadan tüm alışveriş ihtiyaçlarını web siteleri üzerinden gerçekleştirdiğini kaydeden Dr. Yücel, “Dolandırıcılar internet sitelerinin içeriğini birebir kopyalıyor. Bu kopyalama işlemi uzun sürmüyor. Uzman birisi bir siteyi 1 saat gibi bir sürede tamamen kopyalayabiliyor. Bunu da kötü niyetli bir site olarak yayınlayabiliyor. Arama motorlarına reklam vererek bu sahte sitenin üst sıralarda yer almasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yapınca ilk sıradaki siteye girip dolandırılıyor" dedi.

Tatilciler dikkat: Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor
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Tatilciler dikkat: Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor

NASIL KORUNULUR?

Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yücel, kullanıcıların herhangi bir siteye girince ilk önce sitenin adres uzantısına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Adres çubuğunda kilit işaretinin mutlaka olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yücel, “Siteye girince (HTTPS://) uzantısının olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca ticaret bakanlığının e-ticaret.gov.tr adresine girerek sitenin doğruluğunu teyit edebilirler. Web tarayıcısının sol üst kısmında bir kilit simgesi var. Simgenin olmasına dikkat edilmelidir. Site içerisinde farklı yazı karakterleri, imla hatalarına dikkat edip bir hata görünce de kuşku duyulmalıdır" diye konuştu.

  • Dr. Fırat Yücel, sitelerin en altında mutlaka bir adres ve telefon numaralarının olduğunu, kullanıcıların mutlaka buradaki telefonları arayıp teyit etmesi gerektiğini de kaydetti.

Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
FOTOĞRAF 7
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Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi.
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Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu.
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Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.
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gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı.
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Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.
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Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi.
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Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.
Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.
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