Gündem Eskişehirli Rahim dede Kefen param Mehmetçike helal olsun
ESKİŞEHİR

Eskişehirli Rahim dede: Kefen param Mehmetçik'e helal olsun

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'de emekliliğini yaşayan 80 yaşındaki Rahim Barış, biriktirdiği 10 bin lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Paranın bir ehemmiyetinin olmadını belirten Rahim Dede, "Bugün devletimize, milletimize lazımsa evimi bile satarım" dedi.

Haber Merkezi AA
Rahim Dede, imkanları elverdiği müddetçe Mehmetçik'e destek olacağını söyledi.
Rahim Dede, imkanları elverdiği müddetçe Mehmetçik'e destek olacağını söyledi.

İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonrası şehit olan 34 askerimiz için Türk milleti tek yürek oldu. Mehmetçik'e yurdun dört bir yanından destek yağmaya devam ediyor. Onlardan biri de Eskişehirli Rahim Barış.

"Ben parayı ne yapayım, ordumuz İHA yapar"

Odunpazarı mahallesinde yaşayan Rahim Barış, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit haberlerini büyük üzüntüyle karşıladığını, teröre karşı mücadele veren Türk askerine imkanları ölçüsünde destek olmak istediğini anlattı. Biriktirdiği 10 bin lirasını Mehmetçik Vakfına bağışlayan Rahim Dede, lüks bir evde yaşamadığını, gerekirse evini de askerlerimiz için hibe etmeye hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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  • "Paranın bir ehemmiyeti yok. Bugün devletimize, milletimize lazımsa diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun, yine bağışlarım. Bağış yaptığımı duyanlar duygulanıp beni telefonla arıyor. Dua edenler oldu. Devletimiz, milletimiz var olsun. Ben 80 yaşındayım. Ne yapacağım parayı? Belki ordumuz bir İHA daha yapar. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum."

Türkiye Mehmetçik için tek yürek
GÜNDEM
Türkiye Mehmetçik için tek yürek

Türkiye'deki tüm emeklileri bağışa davet eden Barış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikayı beğendiğini, Türk halkının devlete gerekli maddi ve manevi desteği vermesi gerektiğini söyledi.

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