CİMER'e mesaj yağıyor, okuyan herkes ağlıyor: Askerimize canlı kalkan olurum, kamuflaj yıkar, bot temizlerim

İdlib'de rejimin güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destekler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin her köşesinden kadın erkek demeden Mehmetçik'e destek olmak isteyen binlerce vatandaş, gönüllü askerlik başvurusunda bulunuyor.

Ordumuzun arkasındaki güç millet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.

CİMER'e gelen mesajlardan bazıları şöyle:

"Eşime bakın, annemi babamı ziyaret edin yeter"

- Cumhurbaşkanım ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, İdlib'de savaşmaya. Sizden maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin, arz ederim.

"Burada durmak kanıma dokunuyor"

- Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken, benim burada durmam kanıma dokunuyor. İdlib'e gönüllü olarak gitmek istiyorum. Allah rızası için gönderin beni. Sadece vatanıma hizmet edeyim.



"Askerlerimize gönüllü kalkan olurum"

- Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. 'Gel' dediğiniz anda kapıdayım.

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- Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, yerimizde duramıyoruz.

"Cumhurbaşkanı bayanları da askere alın"

Cumhurbaşkanından tek isteğim biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Vatanımız bu elim günlerdeyken evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor. Elimiz silah tutmasa bile en azından askerlerimizin yemeklerini yapar, çoraplarını yıkarız. Bu canı gönülden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum. Hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilmek adına.

"Askerlerin botlarını silerim"

- Başlatmış olduğumuz bahar kalkanı operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum. Devletimin dünyanın hangi yerinde askere ihtiyacı olursa oraya gönüllü yazılmak istiyorum. Mehmetçiklerimize mühimmat taşır, onlara erzak taşır, kamuflajlarını yıkar, botlarını temizlerim. Ülkem için canım vermeye hazırım, askerlerimizin hizmetçisiyim.



"Şehadeti çok görmeyin"

- Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına. Devletim emretsin diye gözüm yaşla bekliyorum. Uzun kelam edemiyorum telefonunuzu bekliyorum. Allah'a emanet olun.