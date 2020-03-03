Gündem CİMERe mesaj yağıyor, okuyan herkes ağlıyor Askerimize canlı kalkan olurum, kamuflaj yıkar, bot temizlerim
POLİTİKA

CİMER'e mesaj yağıyor, okuyan herkes ağlıyor: Askerimize canlı kalkan olurum, kamuflaj yıkar, bot temizlerim

İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e gönüllü askerlik başvurusu yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, duygulandıran mesajların bazılarını Twitter'dan paylaştı. Gelen binlerce mesajlar vatandaşlar, askerlerimize cephede gönüllü canlı kalkan olmak ve orduya hizmet etmek istediklerini belirtiyor. Bayanların da askere alınmasını isteyen bir vatandaş, "Evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk milleti Mehmetçik'i yalnız bırakmıyor.
Türk milleti Mehmetçik'i yalnız bırakmıyor.

İdlib'de rejimin güçlerinin hava saldırısı sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destekler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin her köşesinden kadın erkek demeden Mehmetçik'e destek olmak isteyen binlerce vatandaş, gönüllü askerlik başvurusunda bulunuyor.

Ordumuzun arkasındaki güç millet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.

CİMER'e gelen mesajlardan bazıları şöyle:
"Eşime bakın, annemi babamı ziyaret edin yeter"
- Cumhurbaşkanım ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, İdlib'de savaşmaya. Sizden maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Cumhurbaşkanım sizden bunu istiyorum. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin, arz ederim.
"Burada durmak kanıma dokunuyor"

- Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken, benim burada durmam kanıma dokunuyor. İdlib'e gönüllü olarak gitmek istiyorum. Allah rızası için gönderin beni. Sadece vatanıma hizmet edeyim.

"Askerlerimize gönüllü kalkan olurum"

- Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmemesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. 'Gel' dediğiniz anda kapıdayım.

- Gönüllü olarak askere gitmek istiyorum, yerimizde duramıyoruz.
"Cumhurbaşkanı bayanları da askere alın"

Cumhurbaşkanından tek isteğim biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Vatanımız bu elim günlerdeyken evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor. Elimiz silah tutmasa bile en azından askerlerimizin yemeklerini yapar, çoraplarını yıkarız. Bu canı gönülden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum. Hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilmek adına.

"Askerlerin botlarını silerim"

- Başlatmış olduğumuz bahar kalkanı operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum. Devletimin dünyanın hangi yerinde askere ihtiyacı olursa oraya gönüllü yazılmak istiyorum. Mehmetçiklerimize mühimmat taşır, onlara erzak taşır, kamuflajlarını yıkar, botlarını temizlerim. Ülkem için canım vermeye hazırım, askerlerimizin hizmetçisiyim.

"Şehadeti çok görmeyin"

- Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına. Devletim emretsin diye gözüm yaşla bekliyorum. Uzun kelam edemiyorum telefonunuzu bekliyorum. Allah'a emanet olun.

Suriyede destan yazan SİHAların hikayesi

Suriye'de destan yazan
SİHA'ların hikayesi

Türlü zorluk ve engellemelere rağmen Türkiye artık devler liginde.
Bot temizler, kamuflaj yıkarım

'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

Yazılan mesajları okuyan ağlıyor...
Geç bile kalmışız

Geç bile kalmışız

​"Suriye'de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap.
'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Kira zam<br>oranları belli oldu

Kira zam
oranları belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemeyecek.

Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.
SİHA'lar rekorumu alt üst etti

SİHA'lar rekorumu alt üst etti

​Suriye savaşının sembol ismi Yeni Şafak'a konuştu.
Hizbullah çıkış arıyor

Hizbullah çıkış arıyor

TSK'nın SİHA saldırılarında büyük darbe aldılar.
Elazığ'da<br>şaşırtan görüntü

Elazığ'da
şaşırtan görüntü

​Kolonlardan yumruk büyüklüğünde taş çıkıyor.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Beklenen onay çıktı

Beklenen onay çıktı

​Yerli otomobilin üretim yerinde yeni gelişme.
Milyonları ilgilendiren karar

Milyonları ilgilendiren karar

​Mülk sahibi imzalamasa da komisyon ödeyecek.
Havadaki<br>vurucu taktikler

Havadaki
vurucu taktikler

Koral köreltti, Milkar bozdu, F-16'lar görünmez oldu, SİHA'lar vurdu.
Boğaz'da Rus tahriki!

Boğaz'da Rus tahriki!

​Geminin önünde sipere yattı.
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.