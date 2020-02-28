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POLİTİKA

Türkiye Mehmetçik için tek yürek

Suriye'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçik, Türkiye'yi yasa boğdu. Yurdun dört bir yanındaki camilerde eller semaya kalktı, dualar edildi. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'ler okundu.

Haber Merkezi AA
Cuma namazında okunan hutbede, millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçildiği, ağır imtihanlar verildiği belirtildi.
Cuma namazında okunan hutbede, millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçildiği, ağır imtihanlar verildiği belirtildi.

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Tüm Türkiye'yi yasa boğan katliamın ardından Mehmetçiklerin acı haberleri baba ocaklarına ulaşmaya başladı.

Cuma namazında camiler dolup taştı, şehitler için dualar edildi.

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerler için Yasin ve Fetih sureleri okunarak dualar edildi.

"Birlik ve beraberlik çağrısı"

Türkiye genelindeki camilerde okunması için Diyanet İşleri Başkanlığınca "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesi hazırlandı. Cuma namazında okunan hutbede, millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçildiği, ağır imtihanlar verildiği belirtildi.

"Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit haberlerinin ardından programını yarıda keserek Hatay'a gitti. Cuma namazı öncesinde şehitlerimiz için dua eden Ali Erbaş, "Ya Rab; ezanımızı dindirtme, vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirtme" dedi.
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