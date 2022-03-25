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Et ihracatına kısıtlama kararı

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.

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Et ihracatına kısıtlama kararı
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Ticaret Bakanlığı, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı aldı. TRT haberin aktardığına göre; bakanlık bir süre önce Tarım Bakanlığı’na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

İkinci bir kadar yasak

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek. Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir" açıklaması yapmıştı.

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