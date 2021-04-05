Gündem Muğlada ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı
MUĞLA

Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı - Muğla haberleri

Muğla'da ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın, temizlik yaptığı evden çaldığı değerli eşyalar dudak uçuklattı.

Haber Merkezi İHA
Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı - Muğla haberleri
Evden çalınan değerli eşyalar.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’un Çiftlik Mahallesinde Ş.Y. isimli şahıs, evinden değeri yaklaşık 200 bin TL olan 2 adet pırlanta kol saati, 2 adet altın kolye, 1 adet pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını Jandarmaya bildirdi.

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Bunun üzerine Bodrum Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Evinde incelemeler yapan ve eve giren çıkanları takip eden ekipler eve temizliğe gelen Z.S’yi takibe aldı. Temizlikçinin eşyaları çaldığını tespit eden jandarma ekipleri Z.S’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan arama çalışmalarından tüm değerli eşyaları ele geçiren jandarma ekipleri Z.S.’yi ise gözaltına alarak adli işlem başlattı.

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