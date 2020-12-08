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Gündem Evlat nöbetinde 464 gün Oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirmişler
DİYARBAKIR

Evlat nöbetinde 464 gün: Oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirmişler

Evlat nöbetinde 464 gün: Oğlumu kandırana kadar 10 tane çay içirmişler

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 464 gündür kararlılıkla devam ediyor. Oğluna saat 12 civarında kendisine telefon açtığını ve eve gelmesini söylediğini kaydeden acılı baba Göger, "Baba eve geliyorum dedi. 12.00’dan sonra telefonuna ulaşamadım. Şarjı bitti sandım, maalesef onun önünü kesmişlerdi. Bir kıraathanede oturup çocuğun beynini yıkayana kadar 10 tane çay içirtmişler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Acılı baba Hacı Göger
Acılı baba Hacı Göger

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 464’üncü gününe girdi. 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden baba Hacı Göger, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor

Kandırana kadar 10 tane çay içirmişler

Oğluna saat 12 civarında kendisine telefon açtığını ve eve gelmesini söylediğini kaydeden acılı baba Göger, "Baba eve geliyorum dedi. 12.00’dan sonra telefonuna ulaşamadım. Şarjı bitti sandım, maalesef onun önünü kesmişlerdi. Bir kıraathanede oturup çocuğun beynini yıkayana kadar 10 tane çay içirtmişler. 10 tane çay içiriyor, çocuğu kaçırana kadar ve sonra onu kandırıp ikna edip dağa kaçırmışlar. 6 yıl oldu oğlumdan herhangi bir haber almadım. Şu anda HDP il binası önünde anne ve babalar olarak evlat nöbetindeyiz. Burada olmaya devam edeceğiz sonu ne olursa olsun" dedi.

Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
GÜNDEM
Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
  • Sizi tehdit edenlere kanmayın
  • Oğluna çağrıda da bulunan baba Göger, "Sizi tehdit edenler ve anne ve babanızı öldürürüz diyenlere kaynamayın. Kaçın gelin güvenlik güçlerine teslim olun" diye konuştu.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.
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