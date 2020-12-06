Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, evlerinde sürdürüyor. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 7 aylık Hamza bebekle birlikte evinin avlusunda oturup çocuğunun yolunu gözlüyor.

Haber Merkezi İHA
Bekleyiş sürüyor.
Bekleyiş sürüyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine evlerde de sürdürüyorlar.

  • Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan’ı (20) terörün pençesinde kurtarma kararlı.

Baba Aydın, kısıtlamadan dolayı gidemediği HDP il binası önüne oturduğu evinin avlusunda 7 aylık oğlu Hamza bebeği de kucağına alarak oğlunun yolunu gözlerken, babasının kucağından her şeyden habersiz ağabeyinin fotoğrafını okşayıp sevinen Hamza bebeğinin görüntüsü ise yürekleri sızlattı.


İHA
Evlat nöbetinde

Bizim küçük çocuklarımız bile ağabeylerinin yolunu gözlüyorlar

Oğlu Özkan’ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirten baba Aydın, "Biz evladımızı terörün pençesinden kurtarmak için eylemimizi kısıtlamadan dolayı evimizde de sürdürmekteyiz. Bizim küçük çocuklarımız bile ağabeylerinin yolunu gözlüyorlar. Oğlum Özkan henüz 15 yaşındaydı ve onu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum de beni görüyor ve izliyor ise güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum.

İHA
Evlat nöbetinde bekleyiş sürüyor.
  • Bak kardeşinle birlikte senin yolunu gözlüyoruz. Hep kapının önünde ayrılmıyoruz ve kapımızın önünde bile çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz" dedi.


14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmaması gerektiğini aktaran Aydın, "Çünkü bizim çocuklarımızı dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Yanımda bulunan Hamza bebek daha 7 aylıktır ama ağabeyinden habersiz büyüyor. Ağabeyinin fotoğrafına bakıp seviniyor ve ağabeyinin yolunu gözlüyor. Biraz vicdanları var ise artık ağabeyini geri gönderirler" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Erzurumda korkunç olay

Erzurum'da korkunç olay

Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransada Türk damgası

Fransa'da
'Türk' damgası

​Milli futbolcularımız Lille'e galibiyeti getirdi.
Antalya'da<br>esrarengiz görüntü

Antalya'da
esrarengiz görüntü

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım ve korktum.'
Vinci<br>Kabe'ye çevirdi

Vinci
Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

​Paşinyan'a öfke dinmiyor.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.
Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.
İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.