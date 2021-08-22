Gündem Evlat nöbetindeki babadan HDPye Kandilin partisisin Kürtü hiçbir zaman savunmadın
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki babadan HDP’ye: Kandil’in partisisin Kürt’ü hiçbir zaman savunmadın

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin nöbeti 720. gününde de sürüyor. Oğlunu PKK'dan geri isteyen ailelerden Şevket Bingöl, HDP’nin Kandil’in partisi olduğunu ve Kürtleri hiçbir zaman savunmadığını aktaran baba Bingöl, evladına seslenerek ‘teslim ol’ çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki babadan HDP’ye: Kandil’in partisisin Kürt’ü hiçbir zaman savunmadın
Şevket Bingöl

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüse rağmen 720. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 720’nci gününe girdi.

İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (20) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

'2019'DAN BERİ HDP'NİN KAPISINDA BEKLİYORUM'

HDP’nin Kandil’in partisi olduğunu ve Kürtleri hiçbir zaman savunmadığını aktaran baba Bingöl, evladına seslenerek ‘teslim ol’ çağrısı yaptı. Bingöl, "2019’dan beri maalesef HDP’nin kapısında bekliyorum, bu çocukları dağa götüren HDP’dir. Bugün HDP olmasaydı, PKK olmazdı, HDP PKK’nın sol koludur. Bugün birlik ve berberlik kardeşlik günüdür. Herkes gelip bize destek versin, bugün bizim çocuklarımızı götüren parti yarın onlarınkini de götürür. 8 yaşındaki çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar.

'HDP’nin Kürtlere yaptığı zulmü dünyada kimse kimseye yapmadı'

Bugün çıkıp diyor ki ‘Kürt partisiyiz’ hangi Kürt’ün partisi. Kandil partisisin, Kürt’ü hiçbir zaman savunmadın, koltuk ve para sevdası yaptın. HDP’nin Kürtlere yaptığı zulmü dünyada kimse kimseye yapmadı. Oğlum bizi duyuyorsan kaç nerede Türk polisi görürsen teslim ol. Burada ceza yok, işkence yok, bu şefkatli kollara kaçın, 32 arkadaşınız teslim oldu ailelerine kavuştu. Biz 2 yıldır burada bekliyoruz HDP gelip açıklama yapmadı, bunlara sakın inanmayın ve güvenmeyin” dedi.

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