Gündem Evlat nöbetindeki 3 aile daha evladına kavuştu
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki 3 aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 702 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan 3 aile daha dün çocuklarına kavuştu.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki 3 aile daha evladına kavuştu
Ailelerin evlatlarıyla kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 702 gündür aileleri nöbette olan Mustafa Biçer, Ensari Karaşan ve Alev Turan, emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.
Terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan anne Ayşegül ve baba Rauf Biçer’in oğlu Mustafa, Hayriye Akyüz kardeşi Ensari Karaşan ile Güllü Turan’ın kızı Alev Turan tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Savcılık ve hakim sorgusunun ardından serbest bırakılan 3 kişi daha sonra polis nezaretinde ailelerine teslim edilirken, HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019 ‘dan başlayan ailelerin direnişi terör örgütünün pençesinden 31 kişinin ikna yoluyla kurtulmasına neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, 'Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz” dedi.


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