Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eylem hazırlığındaki PKKlı terörist havan rampası ve mühimmatıyla yakalandı
MARDİN

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist havan rampası ve mühimmatıyla yakalandı

Terör örgütü PKK'nın eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, havan rampası ile havan mühimmatları ele geçirdi. Yabancı uyruklu bir örgüt üyesi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA DHA
4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildi.
4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren bir şüphelinin metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Operasyonda Suriye uyruklu terörist gözaltına alındı. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen teröristin kaldığı evde yapılan aramada, 1 havan rampası ve dürbünü, 4 adet 60 mm’lik havan mühimmatı ele geçirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Kiralıkta fiyat oyunu

Kiralıkta fiyat oyunu

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.
CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1977'den beri seçiliyor

1977'den beri seçiliyor

​Türk siyasi tarihinde herkes değişti ama hep muhtar kaldı.
Deprem<br>oldu zannettik

Deprem
oldu zannettik

​Bomba gibi patladı, bir kişi ağır yaralandı.
1'i ağır 16 yaralı var

1'i ağır 16 yaralı var

​Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı.
10 adrese<br>PKK operasyonu

10 adrese
PKK operasyonu

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
HDP açık CHP<br>gizli ittifak istiyor

HDP açık CHP
gizli ittifak istiyor

A​raştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı.
Sanayiden<br>güçlü mesaj

Sanayiden
güçlü mesaj

​Ekim verisi açıklanan ülkeler içinde en iyi görünüm.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.