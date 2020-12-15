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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı.


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