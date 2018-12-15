Gündem EYPler artık patlamayacak
ANKARA

EYP'ler artık patlamayacak

EYP'leri tehlike olmaktan çıkaracak projede sona gelindi. Teröristler artık Mehmetçiği tuzağa düşüremeyecek. EYP'lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhasını sağlayacak proje üç ay içinde hayata geçirilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
El Yapımı Patlayıcı (EYP)
El Yapımı Patlayıcı (EYP)

Terör örgütü PKK/PYD’nin Güneydoğu Anadolu’da hendek ve Afrin’de tuzaklamalarda kullandığı el yapımı patlayıcılar (EYP) artık Mehmetçiğe zarar veremeyecek. Askerin EYP ortamında hayatta kalmasını sağlayacak temel taktik, teknik ve usullere Türkiye yenisini ekliyor. EYP terörünün masaya yatırıldığı çalıştayla 32 proje üretildi.

DÜNYADA EŞİ YOK

Bunlar arasında dünyada ilk olma özelliği taşıyan çalışmalar da yer alıyor. EYP'lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhası sağlanacak. Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi hayata geçirilecek. Elektronik devre ile tespit edilmesiyle birlikte EYP kayıplarının önüne geçilecek.

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