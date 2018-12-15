EYP'ler artık patlamayacak

Terör örgütü PKK/PYD’nin Güneydoğu Anadolu’da hendek ve Afrin’de tuzaklamalarda kullandığı el yapımı patlayıcılar (EYP) artık Mehmetçiğe zarar veremeyecek. Askerin EYP ortamında hayatta kalmasını sağlayacak temel taktik, teknik ve usullere Türkiye yenisini ekliyor. EYP terörünün masaya yatırıldığı çalıştayla 32 proje üretildi.
DÜNYADA EŞİ YOK
Bunlar arasında dünyada ilk olma özelliği taşıyan çalışmalar da yer alıyor. EYP'lerin yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhası sağlanacak. Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi hayata geçirilecek. Elektronik devre ile tespit edilmesiyle birlikte EYP kayıplarının önüne geçilecek.