Dünya PKK Afrinden daha büyük hezimet yaşayacak
ORTADOĞU

PKK Afrin’den daha büyük hezimet yaşayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek için harekâta başlamak üzere.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÖSO Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyonun planlarının ayrıntılarına ilişkin Yeni Şafak’a önemli bilgiler verdi. Cerablus sınırından başlayarak Ras’ul Ayn’a uzanan 165 kilometrelik koridorun öncelikli temizlenecek bölge olduğunu belirten Hamud, “Bu harekât için 6 aydır hazırlanıyorduk. PKK Afrin’den çok daha büyük bir hezimet yaşayacak” dedi. İlk intikal noktası olarak Tel Abyad’ın belirlendiğini anlatan Hamud, Afrin ve Fırat Kalkanı tecrübesinin önemli olduğunu ancak terör örgütü PKK’yı bu kez şaşırtıcı sürprizlerin beklediğini kaydetti. “4. Kolordu’dan 15 bin asker hazır durumda harekât emrini bekliyor. Sürecin seyrine göre yeni birlikler cephe hattına sevk edilecek. Taarruz için ilk giriş cepleri de belirlenmiş durumda” diyen ÖSO Sözcüsü, şöyle konuştu:

Yusuf Hamud

BÖLÜNME PROJESİNİN SONU

“PKK’yı operasyon korkusu sardı. Harekât açıklamasından sonra daha 48 saat geçmeden 200’den fazla PKK’lı örgütten kaçtı. Yüzlerce PKK’lı, Münbiç ve Cerablus hattından bizim bölgeye geçmek için fırsat kolluyor. Binlerce terörist de toplu olarak örgütten kaçacak; bunu biliyorlar ve bu sebeple sivilleri rehin alıyorlar. Tüm bölgelerde kontroller uygulayarak giriş çıkışlara sıkı denetim getirdiler. PKK merkezli bölünme projesini Allah’ın izni ile bu operasyon bitirecek ve halkımız yeniden evlerine dönerek bir ve beraber yaşamaya devam edecek.”

Tel Abyad karşısındaki Akçakale’de sınır hattındaki askeri hazırlıklar gün boyunca devam etti.

REJİMİ KORKU SARDI

Operasyon kararı Fırat’ın doğusunda bulunan rejim güçlerini de panikletti. Haseke’deki rejim güçleri tarafından Şam’a gönderilen raporda, bölge halkının Türkiye’nin yanında yer alacağı bildirildi. Raporda Tel Abyad, Ras’ul Ayn, Deyrizor ve Rakka’yı da içine alacak şekilde büyük çaplı ayaklanma dalgasının başlayabileceği, bu isyanın rejimin askeri varlığını da tehdit edebileceği, acilen eylem planı hazırlanması gerektiği ifade edildi.

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  • Suud-BAE devrede
  • Türkiye'nin harekât açıklaması Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eksenini rahatsız etti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski Başkanı Ahmet Carba ve SMDK eski üyesi Nevaf Beşir ile iletişime geçen iki ülke, bölgedeki Araplara, "Türkiye'nin yanında yer almayın" çağrısında bulundu. İki ülke temsilcileri, "Savaşta yıkılan bölgelerin imarına yardımcı olur, hastane ve okulları yeniden inşa ederiz. Güvenlik açısından polis, asker ne gerekiyorsa biz karşılayacağız" vaadinde bulundu. Suudilerin etki altına almak istediği Şammar aşiretinin bazı unsurları hariç bölge halkının büyük bir bölümü Türkiye'yi destekliyor.

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