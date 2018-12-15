Bir gün bile bekleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı açılışında, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının dağıtılması konusunda önemli mesajlar verdi:

Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tutan bir terör örgütü, ABD ve kimi Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü zulmü ve ihaneti sergiliyor. Bu örgüte karşı tüm İslam dünyasının topyekün mücadele etmesi gerekir. Çünkü bu örgüt vasıtasıyla Suriye'nin bir bölümü, medeniyetimizin ve kültürümüzün dışına çıkartılmaya, adeta bağrımıza bir hançer saplanmaya çalışılıyor. Böyle bir tehdide göz göre göre izin vermemiz düşünülemez.

FIRAT'IN DOĞUSU HUZURA KAVUŞACAK

Bunun için Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi, Fırat'ın doğusundaki bölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız. Nitekim dün akşam itibarıyla Irak'ta operasyonlarımızı yaptık ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar ve Mahmur'un etekleri Karacak'ta atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Bunun gerisi gelecektir. Neden? Çünkü, oradan eğer bize bir tehdit varsa ki var, tehdidin cevabı da anında verilecektir.

Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dün, Tel Rıfat'tan Afrin'deki askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Sınırlarımıza yığılan silahların ve teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacağı gerçeğini bu olay bir kez daha ispatlamıştır.

DİKKATİMİZİ DAĞITMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bizden yeni bir plan istiyorlar. Oyun haline getirdikleri Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. Münbiç, yüzde 80-90 itibarıyla Arapların yaşadığı bir yerdir ama orayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumdalar. Bize söz verdiler, 'Onlardan orayı boşaltacağız. Onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz' dediler, göndermediler. Şimdi de diyoruz ki 'Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz.'

YETERİ KADAR ZAMAN KAYBETTİK

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur. Afrin Operasyonu'nda sahada karşılaştığımız manzara, istihbarat birimlerimizden gelen raporlarla tescillidir. Bu veriler bize Fırat'ın doğusunda neler yapıldığını ve şayet hemen harekete geçmezsek, ileride karşımıza neler çıkacağını göstermeye yeterlidir. Suriye'de attığımız adımlarla sadece kendi ülkemizin güvenliğini sağlamakla kalmıyor, ümmetin ve tüm insanlığın izzetini de koruyoruz.

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ABD Başkanı Donald Trump

Operasyonu görüştüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik 'Bir kaç güne harekata başlayacağız' sözlerinin ardından yapılan görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Suriye konusunda etkin bir koordinasyon için mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

Kudüs Platformu

Bana göre faili belli

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu olay kenara atılacak bir konu değildir. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbulumuza gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık, net. Olayın işlendiği, operasyonun yapıldığı yer de belli. Tabii biz bize gönderilen yetkililere şunu sorduk: Bu 15'in içinde fail var. Bu faili siz biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap: 'şu anda 18 kişiyi biz tutukladık.' Daha sonra bunu 22'ye çıkardılar. Peki şimdi faili de ortaya çıkar. Çok daha enteresanı, biz ses kayıtlarından şunu da öğrenmiş olduk. Gelenlerin içinde şu andaki Veliaht Prens'in en yakınında olanlar, bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada" dedi.

HAK YERİNİ BULACAK

Her şeyin şu anda gün yüzüne çıktığını ifade eden Erdoğan, "Bu arada enteresan olan şey şu; İslam dünyasında bazı kesimlerin ve ülkelerin, ne yazık ki doların veya riyalin kurbanı olanlar, bu olaylar karşısında hakkı ve hakikati adalet çerçevesi içerisinde söylemediler. Batı dünyasında da aynı şekilde birçok baronlar, onlar da bunu söyleyemiyor. Niye? Dolarlar gelecek. Fakat hak yerini bulacak. İşte dün Amerikan Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz ve daha gelişerek devam edecek. Neden, zira biz Amerikalılara, istihbarat örgütüne, yetkililerine bütün bilgileri verdik" diye konuştu. Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in açıklama yaptığını ve açıkça isim verdiğini ifade ederek, "Bu da bir şeyi gösteriyor. Bütün çıplaklığıyla artık iş ortaya çıkıyor. Bizim temennimiz de bu işin gerçek manada ortaya çıkmasıdır. Bırakmak yok ki adalet yerini bulsun" şeklinde konuştu.

Kan donduran sözler

İstanbul'daki Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuşan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarındaki kan donduran ifadeleri açıkladı. Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, böyle bir şey yapılamaz diyor. Adam açık açık 'ben kesmesini iyi bilirim' diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var. Eninde sonunda denilen yere geldiler. ABD Senatosu Suudi yönetimini şimdi suçluyor" dedi. Erdoğan, "Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin, biz yargılayalım" çağrısında bulundu.

Ayrılığa son verin

Erdoğan, “Filistinli kardeşlerime sesleniyorum, aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Filistinli kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışmasını perçinlemesini temenni ediyoruz. Kirli pazarlıklarla Filistin davasının altını oymaya çalışanlara öncelikle Filistin halkının izin vermeyeceğini düşünüyorum. Dostlarının gösterdiği çabanın netice verebilmesi için Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikaya son vermesi gerekiyor. Hiçbir baskı ve zulüm, Kudüs’ün kurtuluşuna mani olamayacaktır” dedi.

Kudüs’ten İslam’ı silemeyeceksiniz

Kudüs davasının hepimizin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ortadayken İsrail son 50 yıldır kasıtlı şekilde Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz. Bu tarihi gerçeği yok edemeyeceksiniz. 1,7 milyarlık İslam dünyasını yok edemeyeceksiniz. Müslümanlara ait toprakları, ibadethaneleri gasp ederek kültürel bir soykırım uyguluyor. Buralara bir kaç tane büyükelçilik getirmek suretiyle eğer Kudüs'ün şahsı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız kendinizi aldatıyorsunuz. Bununla bunu yok edemezsiniz. 1967 yılındaki Filistin haritasıyla 2018 senesindeki haritayı karşılaştırmak yaşanan kültürel soykırımı ortaya koyacaktır" dedi.

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