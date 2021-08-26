İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ikinci köprü olan ve günlük ortalama 240 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınıyor.

2,5 AY SÜRECEK

Bakım onarım çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 gece süreceğini duyurdu.

TRAFİĞE KAPATILMAYACAK

Çalışmalar boyunca köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak. Çalışmalar, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecek.

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