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Gündem FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı
İSTANBUL

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları başladı. FSM'de 4 şeridin birden trafiğe kapatıldığı çalışmaların 17 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle her iki köprüde de Anadolu ve Avrupa istikametlerinde iki şerit kapatıldı.

İHA
FSM Köprüsü

2 KÖPRÜDE DE ÇALIŞMA BAŞLADI

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) 27 Haziran-17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bu gece itibariyle her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı. İstanbul’da iki yakayı birleştiren ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise çalışmaların devam ettiğini belirten İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ana halat semer bölgesi geçiş takviyesi ve FSM Köprüsü ankrajlarının su drenajı onarım işinin sürdürüldüğünü ve çalışmaların bitimine kadar trafikte yaşanacak olan herhangi bir aksilik için anlayış beklediğini ifade etti.

İHA
FSM Köprüsü

4 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Yapılacak çalışmalar kapsamında 1988 yılında yapımı tamamlanan ve toplamda bin 510 metre uzunluğa sahip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2’şer şeritten devam edecek. Köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecek. 17 Ağustos’ta tamamlanacak olan çalışmalar öncesinde FSM Köprüsü’nde görevli polis ekipleri ve Karayolları ekipleri trafiğin rahat sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya başladı. Saat 22.00 itibariyle Asya’dan Avrupa’ya olan istikameti iki şeride indiren ekipler Avrupa’dan Asya’ya olan istikamette de 4 şeridi kapatarak onarım çalışmalarına başlayacak.

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DHA
FSM Köprüsü

İstanbul Valiliğinden açıklama

Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.

DHA
FSM Köprüsü
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