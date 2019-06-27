FSM'deki bakım trafiği kitledi: Kuzey Marmara ve Avrasya için indirim talebi

FSM'deki çalışma İstanbul trafiğinde zaten var olan yoğunluğu daha da artırdı ve kent geneline yaydı.

İstanbul'da var olan trafik çilesi, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde bir kısmın bakıma alınmasıyla birlikte daha da arttı. Gece yarısından itibaren FSM'de 4 Avrupa-Anadolu geçiş kısmı tamamen kapandı.

Köprüdeki tüm akışın iki şerit geliş, 2 şerit gidiş olarak verilmesi, sürücüleri 'alternatif' güzergahlara yönlendirdi. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelen sürücüler, zaten var olan 1. Köprü trafiğini daha da artırdı ve her iki köprüde yaşanan yoğunluk şehrin çok farklı bölgelerini de doğrudan etkiledi. İstanbul trafiğini gösteren haritalar sabah saatlerinden itibaren 'kırmızı' olurken, iki yaka arasında geçiş süresi 2 saate kadar yükseldi.

FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluğa rağmen Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik azlığı haritaya böyle yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli'nde indirim talebi

Çalışmalar nedeniyle arabasını evinde bırakan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle birlikte sabah saatlerinde metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs seferlerinde de ciddi yoğunluklar ve buna bağlı aksamalar yaşandı.

FSM'deki çalışma havadan görüntülendi.

Binlerce vatandaş işine geç kalırken, kent genelinde trafiğin bu denli yoğunlaştığı saatlerde dahi Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun azlığı dikkatlerden kaçmadı.

Trafikte adeta isyan eden vatandaşlar, "FSM'deki çalışmalar 17 Ağustos'ta bitecek. Bu çileyi 52 gün daha çekeceğiz. En azından bu süre zarfında Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli için adım atılmasını istiyoruz. FSM'deki çalışmalar tamamlanana kadar bu iki noktadan geçişlerin yüzde 50 indirimli olması şehrin trafiğini çok rahatlatır. Zaten Hazine her iki nokta için de 'garanti geçiş ücreti' ödüyor. Mevcut geçişlerin üstünde bir garanti söz konusu. 50 gün boyunca bu iki noktanın yüzde 50 indirimli olması ilgili şirketlere de herhangi bir zarar doğurmaz" görüşünde.

GÜNDEM FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinde bazı şeritler kapatıldı