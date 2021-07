Feryadı yürekleri dağlamıştı: Cumali amcanın gözyaşları dindi

Üç gündür devam eden orman yangınında 20 ev kül oldu. Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve bölgeyi saran yangında Akkoca Mahallesi’ndeki evini kaybeden Cumali Yüce de (65) dün gazetecilere konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

OYNAT 00:43 Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.



Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, 'Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok' dedi.





On altı yıllık birikimini kaybetmenin hüznüyle Türkiye’nin gündemine giren Cumali Yüce’ye devlet ve hayırseverler yardım elini uzattı.

En kısa sürede ev yapılacağının müjdesi verilen Cumali Yüce, bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Bir bilgisayarı bile kurtaramadım”

Yüce, evinin yanmasından çok eşiyle olan anıları yandığı için üzüldüğünü belirterek, “Bize Türkiye ve yurt dışından yardım etmek isteyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İnşallah bize yardımcı olacaklar ve bu karanlıktan aydınlığa, ağlamaktan gülmeye çıkacağız.

Bu ev bizim anılarımızla dolu. Eşimle beraber bu evi yaptık, kurduk. Onun hep anıları vardı. Bir bilgisayarı bile kurtaramadım ben. Buradaki her şey tarih oldu çok hüzünlüyüm” diye konuştu.

“Türkiye’nin ciğeri yandı”

Komşularının evi yandığı için de ağlayan Yüce, “Burada durumları olmayan yaşlı komşularımız da var. Evleri yandı. Yetkililerimizin el uzatmalarını istiyorum. Türkiye’nin, Kozan’ın ciğeri yandı. Bizim ormanlarımızı kahpece yaktılar. Onları en şiddetli şekilde kınıyorum. 16 yıldır bu evde yaşıyorduk.

On dört yıl Ayşe hanımla beraber yaşadık. Onun her yerde anıları var. Ben ona üzülüyorum. Burada eşimin her türlü anıları, elbisesi, ayakkabısı, fotoğrafları vardı. Çok üzgünüm. Artık yerine gelmeyeceğine göre yeni bir sayfa açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumali Yüce’nin kızları da eve gelip gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAF 5 Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleri dikkati çekiyor. İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala ifadesini kullanıyor. Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.

FOTOĞRAF 24 Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor. Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti. Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor. Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan küle döndü: Acı manzara havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

OYNAT 01:44 Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.



Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, 'THK'nın elindeki uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' tarzında açıklamalar yapılıyor.



THK'nın elindeki uçaklar saatte en fazla 12 ton su atıyor. Ama Beriev 200'ler 84 ton yani 7 misli su atıyor. Mi-8 helikopterler 36 ton, bunun tam 3 misli su atıyor. Önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil. Yere ne kadar su attığımız önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

