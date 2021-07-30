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MUĞLA

Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde tahliye işlemi sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen mahallelerden vatandaşların tahliyeleri de sürerken, dün geceden bu yana bin 300 kişinin otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Marmariste yangından etkilenen mahallelerde tahliye işlemi sürüyor
Yaklaşık bin 300 kişinin İçmeler, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinden tahliye edildiği ve tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Marmaris Armutalan Mahallesi’nde başlayıp, geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın şu an itibari ile Asparan mevkiinde devam ederken, İçmeler-Turunç Mahallesi yolunda da kısmen etkili oluyor. Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı mevkiine kadar ulaşan alevleri söndürmek için 1 uçak, 8 helikopter ile havadan, 50 arazöz, 25 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.

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Tahliye edilenler otellere yerleştirildi

Yangından etkilenen mahallelerde otellerde ve evlerde bulunan vatandaşlar dün gece saatlerinden itibaren tahliye ediliyor. Sahil güvenlik ekipleri ile diğer özel tekne ve yatların destek verdiği tahliye çalışmalarında vatandaşlar deniz yolu ile Muğla merkeze getirildi. Başta Muğla Ticaret Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi. Yaklaşık bin 300 kişinin İçmeler, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinden tahliye edildiği ve tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan birçok hayvanın yanarak telef olduğu ülke genelindeki yangınlarda bazı vatandaşların da evcil hayvanlarını yanlarından ayırmadıkları ve kucaklarına alarak hayvanları bölgeden uzaklaştırdıkları görüldü.

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.
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Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleri dikkati çekiyor.
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İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala ifadesini kullanıyor.
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Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.


Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
OYNAT 00:18
Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in son paylaşımları yürekleri burktu
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.


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