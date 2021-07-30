Ömer Çelik'ten yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir için taziye mesajı: Seni hiç unutmayacağız
Marmaris'te yangına müdahale eden görevlilere motosikletiyle su taşırken kaza yaparak alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti. Şahin’in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği son görüntüler yürekleri dağladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akdemir'e, Allah'tan rahmet dilerken, "Çelik, "Seni hiç unutmayacağız Şahin. Güzel yüreğin dünyadan büyüktü" ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir’in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin’in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.
"Güzel yüreğin dünyadan büyüktü"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akdemir için taziye mesajı yayınladı. Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Seni hiç unutmayacağız Şahin. Güzel yüreğin dünyadan büyüktü. Şahin Akdemir kardeşimiz Marmaris'te yangınla mücadele eden ekiplere motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Seni hiç unutmayacağız Şahin. Güzel yüreğin dünyadan büyüktü...
Şahin Akdemir kardeşimiz Marmaris’te yangınla mücadele eden ekiplere motoruyla su ve ayran taşırken hayatını kaybetti.