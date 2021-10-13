Adalar'da CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal ettiği ve binadaki bir kısım eşyanın zabıta ekiplerince zorla gasp edilmesinin yankıları sürerken, bu kez de vakıf ile ilgili yeni algı operasyonlarına girişildi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, kendilerini hedef alan iddialara ilişkin, "Kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız dosyaları paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız." açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM TÜGVA'dan iftiralara sert tepki: Kumpasın karşısında susmayacağız hodri meydan

SÖZLERİ ÇARPITILAN EMİNOĞLU: BUYURUN HAKİKATİ PAYLAŞIN DA GÖRELİM

Bugün de Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Eminoğlu, "İçimize sızdırılmış FETÖ’cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu." diye konuştu.

TÜGVA Başkanı'nın bu sözleri bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından "TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti" denilerek kamuoyuna lanse edildi.

Sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları yalanlayan Eminoğlu, yayında sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını belirterek konuştuğu ana ait görüntüleri paylaştı.

"Buyurun hakikati paylaşın da görelim" diyen Eminoğlu, "Cüneyt Özdemir ile canlı yayında çok net şekilde 'İçimize sızdırılmış FETÖ’cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu.' dediğimiz halde 'TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti' demek alçaklıktır." dedi.

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OYNAT 00:21 Sözleri çarpıtılan TÜGVA Başkanı'ndan videolu kanıt: Buyurun hakikati paylaşın da görelim Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, vakıf ile ilgili ortaya atılan 'belge' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İçimize sızdırılmış FETÖ'cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu.' dedi. Söz konusu ifadeler sosyal medya başta olmak üzere bazı basın kuruluşlarında, 'TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti' ifadeleriyle lanse edilince Eminoğlu, sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak iddiaları yalanladı. BiP'te paylaş

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