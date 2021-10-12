Adalar'da İBB zabıtasının Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasını hukuksuz şekilde işgal etmesinin yankıları sürerken, bu kez de vakıfı karalamaya yönelik yeni iftiralar ortaya atıldı. TÜGVA'dan yapılan açıklamada ise algı operasyonlarına sert tepki gösterildi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yayınladığı video mesajda yapılan kumpasa fırsat verilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kaldık. Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darp ettiler, eşyalarımızı gasp ettiler. Yetmedi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı. Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Canan Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı.

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OYNAT 06:20 TÜGVA'dan iftiralara sert tepki: Kumpasın karşısında susmayacağız hodri meydan Adalar'da İBB zabıtasının, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal ettiği ve binadaki bir kısım eşyanın zabıta ekiplerince zorla gasp edilmesinin yankıları sürerken, bu kez de vakıf ile ilgili yeni algı operasyonlarına girişildi. TÜGVA'dan iftiralara sert tepki gösterildi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada, 'Kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız dosyaları paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti

"Yaşanan vandalizmi ve çapulculuğu görebiliyor musunuz?"

CHP ve İBB yetkilileri tek parti Milli Şef dönemine özenerek binamızı işgal edip bin bir hukuksuzluğa imza atarken ellerinde tahliye kararı olduklarını söylediler. Biz hodri meydan dedik, getirin tahliye kararını dedik, tahliye kararını getirirseniz size gerek yok biz eşyalarımızı toplayıp gideceğiz dedik, getirebildiler mi? Hayır. Çünkü tahliye kararı yoktu. Bırakın bir tahliye kararını tahliye için açılmış bir dava yoktu. Hatta Kaymakamlığın, TÜGVA ilçe binamızın işgal girişiminden 1 ay önce İBB'ye, tahliye isteğiniz hukuksuz, bir muhakeme kararı yok diyerek uyarı yazısı yolladığı ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen yaşanan vandalizmi ve çapulculuğu görebiliyor musunuz?

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OYNAT 00:16 İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.



TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.



Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.



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Sonra dediler ki biz o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz ama öğrendik ki binayı CHP'li İBB Başkanının Makam Odası yapacaklarmış. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer "Başkan" diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler, TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler.

GÜNDEM Düğünü de onlar yapmış

"CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıktı"

3. taraflara kiraladınız diye iftira attılar, yine hodri meydan dedik, belge getirin, kira kontratı getirin, makbuz getirin dedik. Getirebildiler mi? Yine getiremediler. Sonra kira bedeliniz düşük diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi. Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 iş yerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekânlar iş yeriyken bizim kira bedelimizle diğer 7 iş yerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu manipülasyonları da boşa çıkmış oldu. CHP ve CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıkınca tam olarak Gobels taktiği ile daha büyük yalanlar servis edip ortalığı daha fazla bulandırmaya başladılar.

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GÜNDEM TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekun bir saldırıyla karşı karşıyayız. ODA TV, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı talimatla ve ellerine tutuşturduğu sözde bilgilerle TÜGVA'nın kira sözleşmesi devam eden başka bir binası hakkında yalan haber yapıyor.

GÜNDEM Düğünü de onlar yapmış

"İftira ve linç kampanyası başlatılıyor"

CHP Genel Merkezi ve CHP'li Belediyelerin finanse ettiği TELE-1, İzmir'de başka öğretmen arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonucu görevi değiştirilen bir kişi hakkındaki olayı TÜGVA'ya bağlayarak yalan haber yapıyor. Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor. Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan... Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular.

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"Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız"

Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir. Biz bu kumpas tarzını 17/25 aralık sürecinden iyi biliyoruz. O gün de başka vakıflarımız ve derneklerimiz hedefe konmuş haklarında bin bir iftira atılarak operasyon yapılmaya çalışılmıştı; biz bu operasyon şekline selam-tevhid kumpasından çok aşinayız. Operasyonun hedefi dün neyse bugün de o, vatanı milleti bayrağı ve dini için çalışan gençler, insanlar, vakıflar, dernekler. Operasyonu yapanların sadece isimleri farklı ancak operasyonun merkezi de operasyonun yöneticileri de aynı. Bu operasyonun tek bir amacı var, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıflarımızın önünü kesmek ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler.

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