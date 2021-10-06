İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı.

TEK TARAFLI FESİH

Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti. Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti.

OYNAT 00:16 İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.



TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.



Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

VALİLİKTEN İBB'YE RET

Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı. Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

EŞYALARI ZORLA GÖTÜRDÜ

Tüm bu gelişmelere rağmen İBB, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasp etti ve bina dışına çıkardı. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibi de vakfın temsilciliğinin işgaline destek verdi.

REKLAM

CHP'Lİ BAŞKAN POZ VERDİ

CHP'li Akpolat, "Adalıların hakkını savunmak için bu mücadelemize devam edeceğiz ve siz Adalıları da yanımızda görmekten mutluluk duyarız" diyerek TÜGVA temsilciğinde işgal pozu verdi.

TÜGVA'DAN AÇIKLAMA

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, süreç anlatılarak "Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak hukukun üstünlüğüne inancımız gereği, şeffaflık prensibi içinde, yasa ve usule uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"ZABITALAR POLİSE SALDIRDI"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci de, "Zabıtalar polisimize saldırmış ve bir polisimiz karnından yaralanmıştır. Polise zabıtanın saldırması tarihte bir ilk olabilir" dedi.

REKLAM

MAHKEME KARARI YOK

Mahkeme kararı olmaksızın yapılanların gasp etme eylemi olduğunu söyleyen Beşinci, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak İstanbul Adalar'da İBB'den tamamen hukuka uygun şekilde kiraladığımız ve günü gününe kiramızı ödediğimiz ilçe binamıza bugün CHP'li İBB Başkanı ve CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın emriyle zabıtalar baskın yapmıştır. Binamızın içindeki eşyalar gasp edilmeye çalışılmış, bina kilitleri değiştirilmiştir" şeklinde konuştu.