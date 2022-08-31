Gündem FETÖ mensubu Mustafa Enis Durakın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslanın kemiklerini taşıyan babasını çizdi
POLİTİKA

FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak'ın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini taşıyan babasını çizdi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Enis Durak'ın annesiyle vedalaşması sırasında çekilen fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini şimdi de PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi. Çizimini sosyal medya hesabından paylaşan ve 'İnsan hakları çiğnenmiş kişileri' çizdiğini iddia eden Costantini, terörist Hakan Arslan'ın karıştığı terör eylemlerinde şehit olan 74 güvenlik görevlisinden ise söz etmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ mensubu Mustafa Enis Durakın karikatürünü çizen İtalyan karikatürist şimdi de terörist Hakan Arslanın kemiklerini taşıyan babasını çizdi
İtalyan sanatçı Gianluca Costantini'nin İstanbul'da bir duvara çizdiği resim.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Enis Durak'ın annesiyle vedalaşması sırasında çekilen fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini şimdi de Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi.

İTALYAN SANATÇIYA 'MAĞDUR' TEPKİSİ

İtalyan sanatçı Gianluca Costantini, geçtiğimiz mayıs ayında serbest bırakılan FETÖ mensubu Mustafa Enis Durak’ın annesiyle olan fotoğrafını Beyoğlu’ndaki bir duvara çizmişti. Gazeteci Nedim Şener, 'insan hakları çiğnenmiş kişileri' çizdiğini iddia eden Costantini'ye tepki göstermişti. Şener, İtalyan sanatçıya, "Gazeteci Hrant Dink cinayetinin sorumlusu ve 15 Temmuz darbe girişimini yapmış Fetullahçı Terör Örgütü’nü tanımıyorsunuz. Çizdiğiniz mağdur değil. Sahte kimlikle yurtdışına kaçan FETÖ mensubu. Sizi kullanmışlar." sözleriyle seslenmişti.

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Gianluca Costantini, bu kez de Diyarbakır Sur'da 74 güvenlik görevlisinin şehit olduğu çukur ve hendek olaylarına karıştığı tespit edilen PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerini teslim alan babasını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz yıl yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK’lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri bir torba içerisinde babasına teslim edilmişti.

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