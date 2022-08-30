Gündem CHP vekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne derin bir ah çekti
POLİTİKA

CHP vekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne derin bir 'ah' çekti

Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin babasına teslim edilmesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu duygulandırdı. Teröristin kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Tanrıkulu, "Aah ahh" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP vekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne derin bir ah çekti
CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve öldürülen terörist Hakan Arslan.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK’lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri bir torba içerisinde babasına teslim edildi.

CHP'Lİ TANRIKULU DUYGULANDI

O ana ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Aah ahh" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun paylaşımı tepkilere neden oldu.

Sur'daki çukur ve hendek olaylarında 74 güvenlik görevlisi şehit olurken, 305 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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