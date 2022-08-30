CHP vekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne derin bir 'ah' çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan 'F-16 uçaklarımıza radar kilidi atarak' NATO'ya meydan okumuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuştu. Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan 'F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur. Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz.' diye konuştu.