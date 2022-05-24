Nedim Şener İtalyan sanatçıya FETÖ'nün gerçek yüzünü tek tek anlattı: Çizdiğiniz mağdur değil sizi kullanmışlar

İnsan hakları ihlalleri konusundaki çizimleriyle bilinen İtalyan sanatçı Gianluca Costantini, geçtiğimiz günlerde İzmir Havaalanı’nda gözaltına alındıktan sonra Şakran Cezaevine gönderilen Mustafa Enis Durak‘ın annesiyle vedalaşmasını Beyoğlu’ndaki Leblebici Sokak’ın duvarına çizdi.

Costantini, eserini Twitter hesabından "Mustafa Enis Durak ve annesi İstanbul sokaklarında" notuyla paylaştı.

NEDİM ŞENER FETÖ GERÇEĞİNİ TEK TEK ANLATTI

Gazeteci Nedim Şener, İtalyan sanatçıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şener kendini, "Ben insan hakları çiğnenmiş kişileri çiziyorum. Ancak bu, herhangi bir örgütün ya da hareketin bir parçası olduğum anlamına gelmez." sözleriyle savunan Costantini'ye terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünü tek tak anlattı.

Ben insan hakları çiğnenmiş kişileri çiziyorum. Ancak bu, herhangi bir örgütün ya da hareketin bir parçası olduğum anlamına gelmez. @nedimsener2010 @Hurriyet pic.twitter.com/h1czHYimMT REKLAM May 24, 2022

Nedim Şener şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Hrant Dink cinayetinin sorumlusu ve 15 Temmuz darbe girişimini yapmış Fetullahçı Terör Örgütü’nü tanımıyorsunuz. Çizdiğiniz mağdur değil. Sahte kimlikle yurtdışına kaçan FETÖ mensubu. Sizi kullanmışlar. Çiziminiz anında Beyoğlu’nda duvarda nasıl yer aldı?

Çizdiğiniz kişinin üyesi olduğu Fetullahçı Terör Örgütü’nün inançla, fikir ya da siyasi görüşle en küçük ilgisi yoktur. Yalan, iftira, kumpas, cinayet, ihanet, askeri darbe girişimi yapar, aynı zamanda 'mağdur' rolü oynar. En kısa sürede bir araya gelip size anlatmak isterim.

Örneğin bu Kronos Haber Fetullahçı Terör Örgütü’nün operasyonel internet sitesidir. Açıklamanızı gün boyu örgüt üyeleriyle istismar edecekler. Size o fotoğrafı kim ulaştırıp çizmenizi istediyse dikkat edin lütfen. Daha önce başka yabancıları da kullandılar"

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1-Gazeteci Hrant Dink cinayetinin sorumlusu ve 15 Temmuz darbe girişimini yapmış Fetullahçı Terör Örgütü’nü tanımıyorsunuz @channeldraw

Çizdiğiniz mağdur değil. sahte kimlikle yurtdışına kaçan FETÖ mensubu. Sizi kullanmışlar. Çiziminiz anında Beyoğlu’nda duvarda nasıl yer aldı https://t.co/5KSRfUpNqD — Nedim Şener (@nedimsener2010) May 24, 2022

MUSTAFA ENİS DURAK KİMDİR?

İzmir’de tutuklanan ve FETÖ’cü sosyal medya hesaplarının “masum öğrenci” diye propaganda yaptığı Mustafa Enis Durak’ın örgütsel bağlantıları ortaya çıkmıştı.

Durak’ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrenciyken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra okulla ilişiği kesildi. FETÖ’cü öğrencinin 2014 yılında ankesörlü hatlardan 5 defa arandığı belirlendi.

İtirafçı olan FETÖ’cüler Durak’ın FETÖ’nün ışık evlerine gittiğini ve askeri öğrenciyken “Yusuf” ve “Kenan” kod adlı mahrem imamlara bağlı sohbet gruplarında yer aldığı bilgisini verdi. Durak hakkındaki tespit ve beyanların ardından 10 Aralık 2021’de kamu davası açıldı. Duruşmaya kadar tahliye edilen Durak’ın 14 Nisan’daki ilk duruşmada tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası 21 Nisan’da İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce üniversite öğrencisi olduğu, sabit ikametgahı bulunduğu ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

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BELÇİKA’YA KAÇACAKTI

FETÖ’cü Durak 10 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmaya katılmadı. Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası ve yokluğunda tutuklanmasına karar verilen FETÖ’cü Durak, hapis cezası kararının çıktığı gün saat 22.30’da İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda üzerinde “Ahmet Yılmaz” adına düzenlenmiş sahte pasaportla Belçika’ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Önceki gün “resmi belgede sahtecilik” suçu ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı tutuklanan Durak, cezaevine gönderildi.