FETÖ’cü muhabir kaçarken yakalandı

Hakimlik sorgusunun ardından tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gizli bir e-posta üzerinden ihbar geldiği, ihbarda Selma Tatlı’nın Amerika’ya kaçacağı, erkek arkadaşının 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce kaçtığı kaydedildi. İhbarı yapanın da kapatılan Zaman Gazetesi’nde çalıştığı ifade edilirken, ‘Selma Tatlı, Ekim ayı sonunda ABD’ye staj görmek için gidecek. Selma Tatlı’ya erkek arkadaşının annesi tarafından 9 bin avro verildiğini biliyorum’ ifadeleri yer aldı.

BİN 750 AVRO’YLA KAÇACAKTI

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianame, Tatlı’nın öğrencilik dönemlerinde kesintisiz olarak örgüte müzahir örgüt evlerinde kaldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selma Tatlı, darbe teşebbüsünden sonra yurtdışına yasa dışı yollardan çıkış yapmak için ‘Adem’ isimli bir şahısla irtibata geçtiğini anlattı. Bu şahsa bin 750 avro verdiğini, yurt dışına çıkmak için beklerken de polisler tarafından yakalandığını anlattı. İddianamede, şüphelinin ifadesinde herhangi bir pişmanlık göstermediği belirtildi.