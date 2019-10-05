Gündem FETÖcü muhabir kaçarken yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’cü muhabir kaçarken yakalandı

FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nde uzun yıllar muhabirlik yapan Selma Tatlı, gelen bir ihbar ardından Edirne’den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakimlik sorgusunun ardından tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gizli bir e-posta üzerinden ihbar geldiği, ihbarda Selma Tatlı’nın Amerika’ya kaçacağı, erkek arkadaşının 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce kaçtığı kaydedildi. İhbarı yapanın da kapatılan Zaman Gazetesi’nde çalıştığı ifade edilirken, ‘Selma Tatlı, Ekim ayı sonunda ABD’ye staj görmek için gidecek. Selma Tatlı’ya erkek arkadaşının annesi tarafından 9 bin avro verildiğini biliyorum’ ifadeleri yer aldı.

BİN 750 AVRO’YLA KAÇACAKTI

İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianame, Tatlı’nın öğrencilik dönemlerinde kesintisiz olarak örgüte müzahir örgüt evlerinde kaldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selma Tatlı, darbe teşebbüsünden sonra yurtdışına yasa dışı yollardan çıkış yapmak için ‘Adem’ isimli bir şahısla irtibata geçtiğini anlattı. Bu şahsa bin 750 avro verdiğini, yurt dışına çıkmak için beklerken de polisler tarafından yakalandığını anlattı. İddianamede, şüphelinin ifadesinde herhangi bir pişmanlık göstermediği belirtildi.

FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
Tam yol ileri

Tam yol ileri

​Yavuz 7 Ekim'de Güzelyurt-1 kuyusunda sondaja başlayacak.
Rodosa gelince anlaşıldı

Rodos'a gelince anlaşıldı

​Yunan basınında Türkiye'nin milli savunma hamleleri konuşuluyor.
Şimşeklerin dansı

Şimşeklerin dansı

​Marmara ve Ege'de gece boyu sağanak yağış etkili oldu.
HDP'nin işi<br>çocuk kaçırmak

HDP'nin işi
çocuk kaçırmak

Şeyhmus Kaya: Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı.
Bir ayda 184 terörist

Bir ayda 184 terörist

​TSK eylül ayında büyük bir terörist avı gerçekleştirdi.
AK Parti<br>yeniden yollara

AK Parti
yeniden yollara

Y​eni dönem yol haritası 8 başlık altında ele alınacak.
Irak'ta kriz büyüyor

Irak'ta kriz büyüyor

Hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milletvekili <br>Ünal ifade verecek

Milletvekili
Ünal ifade verecek

​Özbek bakıcı intiharı tüm yönleriyle soruşturuluyor.
Milli Ordu<br>harekata hazır

Milli Ordu
harekata hazır

​ÖSO unsurları:50 bin askerle Mehmetçiğin yanındayız.
BAE’nin troll örgütüne kapatma

BAE’nin troll örgütüne kapatma

Türkiye ve Katar'ı hedef alan hesaplar kapatıldı.
MAN'dan<br>dev yatırım

MAN'dan
dev yatırım

​Proje ile birlikte Ankara'da 700 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.
Sağlam<br>temeller atıyoruz

Sağlam
temeller atıyoruz

Etnospor Kültür Festivali tüm heyecanıyla sürüyor.
En masum emanetler

En masum emanetler

​Emine Erdoğan: Sesi olmayanların sesi olmak vazifemiz.
9 yaşında intihar etti

9 yaşında intihar etti

​Kocaeli'de yaşayan Suriyeli çocuk baskılara daha fazla dayanamadı.
Kadıköy'de <br>Akdeniz rüzgarı

Kadıköy'de
Akdeniz rüzgarı

Fenerbahçe, 15 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.
Muğla sallandı

Muğla sallandı

​Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Milyonluk<br>yatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.