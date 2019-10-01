FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti

Gülen’den övgü dolu sözlerle bahseden Nashaat Al-Dhi’nin gazeteci kimliği altında Mısır istihbaratı için çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca üst düzey FETÖ’cülerle irtibatlı olduğu da kaydedilen Dhi’nin, örgütün Mısır temsilcisi gibi hareket ettiği de ifade ediliyor. Dhi’nin, FETÖ’nün Mısır’daki faaliyetlerine destek olduğu dile getiriliyor.