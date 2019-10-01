Gündem FETÖ elebaşı Fetullahla röportaj yapan Sisinin adamından itiraf gibi açıklama Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti
POLİTİKA

FETÖ elebaşı Fetullah’la röportaj yapan Sisi’nin adamından itiraf gibi açıklama: Görüşmemiz ABD istihbaratı gözlemi altında gerçekleşti

Mısır’da darbeci Sisi’ye bağlı TV kanalı TEN TV, Pensilvanya’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaptı. Görüşmeyi yapan sunucu El Dihi mülakata dair yaptığı açıklamada Gülen’in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısırlı sözde gazeteci Nashaat Al-Dhi, FETÖ’nün karargahı olan malikanenin girişinden itibaren görüntü almaya başlaması dikkat çekti. Dhi’nin, röportajın yapıldığı odaya geldiği esnada Gülen ile kucaklaştığı görüldü.
Mısırlı sözde gazeteci Nashaat Al-Dhi, FETÖ’nün karargahı olan malikanenin girişinden itibaren görüntü almaya başlaması dikkat çekti. Dhi’nin, röportajın yapıldığı odaya geldiği esnada Gülen ile kucaklaştığı görüldü.

New York’ta düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılan Sisi’nin beraberinde götürdüğü Nashaat Al-Dihi, Pensilvanya’da FETÖ elebaşının malikanesine gitti. Burada elebaşı Gülen ile görüşen Dihi, örgütün propaganda çalışmalarına destek verdi.

Gülen’den övgü dolu sözlerle bahseden Nashaat Al-Dhi’nin gazeteci kimliği altında Mısır istihbaratı için çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca üst düzey FETÖ’cülerle irtibatlı olduğu da kaydedilen Dhi’nin, örgütün Mısır temsilcisi gibi hareket ettiği de ifade ediliyor. Dhi’nin, FETÖ’nün Mısır’daki faaliyetlerine destek olduğu dile getiriliyor.

ABD istihbaratı gözlemi altında

Söz konusu görüşmenin detaylarını yine TEN TV ekranlarında anlatan darbe yanlısı sözde gazeteci, Gülen ile Amerikan ‎istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sisi'ye dua ediyor

El Dihi Gülen’in darbeyle göreve gelen Sisi için “Muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi’ye dua ettiğini de belirtti.

TEN TV ise, Gülen’den, “ruhani bir şahsiyet” olarak söz etti.

Sisi ve Gülen ittifakı
GÜNDEM
Sisi ve Gülen ittifakı
  • El Dihi, Gülen’in Mısır’a gelmek istediğini belirterek, “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi’yi muhlis, Allah’tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı” dedi.
ABD istihbaratı oradaydı

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
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