Sisi ve Gülen ittifakı

Mısır’da darbeci Abdulfettah es-Sisi’ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya’da bir röportaj yaptı. Skandal röportaja imza atan ise New York’ta düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılan Sisi’nin beraberinde götürdüğü Nashaat Al-Dhi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Muhammed Mursi’nin ölümü üzerinden Mısır’a adalet eleştirisi yöneltirken, söz konusu röportaj ise baştan sona kadar 15 Temmuz darbe girişimiyle meşru hükümeti devirmeye çalışan FETÖ’ye destek ve aklamak üzerine kurgulanması dikkat çekti.

Mısır Televizyonu Terörist Gülen'i aklamaya çalıştı.

ELEBAŞIYLA KUCAKLAŞTI

Mısırlı gazeteci Nashaat Al-Dhi, FETÖ’nün karargahı olan malikanenin girişinden itibaren görüntü almaya başlaması dikkat çekti. Dhi’nin, röportajın yapıldığı odaya geldiği esnada Gülen ile kucaklaştığı görüldü. Mısırlı gazeteci o anlara ilişkin Gülen’in kendi yerine oturması için ısrar ettiğini anlattı. Röportajdan önce malikaneyi gezen Dhi, bir odada bulunan kitapları inceledikten sonra “Burada siyasi kitap yok, silah yok” diyerek adeta örgütü aklamaya çalıştı.

GÜLEN’İN YATAĞINDA ERDOĞAN’A MESAJ!

Nashaat Al-Dhi, daha sonra elebaşının yattığı yatağı bile görüntüledi. Odanın her köşesini gezen Dhi, “Alçak gönüllüğünden etkilendiğini” söylediği Gülen’in basit ve mütevazı bir hayat yaşadığını iddia etti. Sürekli bunu vurgulama ihtiyacı hisseden Dhi’nin, sık sık Gülen’i överken Cumhurbaşanı Erdoğan’ı kötülemeye çalışması dikkat çekti. FETÖ’yü ve elebaşını masum gösterme çalışmalarında zirve yapan Dhi, elebaşının yatağının başında Erdoğan’a “Allah’tan kork” diyecek kadar ileri gitti.

REKLAM

İstihbaratçı çıktı

Gülen’den övgü dolu sözlerle bahseden Nashaat Al-Dhi’nin gazeteci kimliği altında Mısır istihbaratı için çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca üst düzey FETÖ’cülerle irtibatlı olduğu da kaydedilen Dhi’nin, örgütün Mısır temsilcisi gibi hareket ettiği de ifade ediliyor. Dhi’nin, FETÖ’nün Mısır’daki faaliyetlerine destek olduğu dile getiriliyor.