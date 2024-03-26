FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, söz konusu terör örgütünün "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda örgüt sorumlularınca operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli belirlendi.