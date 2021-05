Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos’unda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Türkiye’yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığı dışarıda ve içeride birilerini rahatsız etti. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Bizim yapacağımız daha çok işler var.

ÇEKİLİN ÖNÜMÜZDEN

Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar. Ülke için yapacak daha çok hizmet, inşa edecek daha çok eserimiz var.

REKLAM

OYNAT 02:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından işgal edilerek nasıl küçük bir toprak parçasına döndüğünü tüm dünyaya anlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. 'Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FİLİSTİN BİZİ BEKLİYOR

Filistin bizi bekliyor, Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Bu terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Gençler, bu terör devleti İsrail’i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği, bu terör devleti İsrail’in ne olduğudur. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere bunca yıldır eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

AYDINLIK GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Ama buradan bir şey hatırlatıyorum, şunu bilin, tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye’nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her tuzak, geride bıraktığımız her safra, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi biraz daha aralamaktadır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin üzerinde doğan kutlu güneşi de görmek bizlere nasip olacaktır.

REKLAM

OYNAT 00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kanal İstanbul tarihe damga vuracak bir eser

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı açılışıyla, İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Sakarya’nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun tüm bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız” dedi. Erdoğan, “Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu’nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır” diye konuştu.

REKLAM

Erdoğan adına hatıra ormanı

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cebeci Tüneli açılış töreninde, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne mesaj